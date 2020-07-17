Deprem Uzmanı açıkladı! Ege’de olabilecek bir deprem Marmara depremini etkiler mi?

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un yaptığı açıklamalar...
BÖLGE İÇİN RİSK NEDİR?
Batı Anadolu'nun yerleşim yerlerinin kuzeyinde, güneyinde, doğusunda, batısında çok sayıda fay zonu var. Bunlar 6 üzerinde depremler oluşturabilirler. Tarihsel dönemler içinde de çok yıkıcı depremler var.
Ege'de büyük deprem bekleniyor mu? İzmir'de meydana gelen deprem nasıl değerlendiriliyor? | Video
Batı Anadolu'daki deprem zonları iki farklı mekanizmayla deprem üretiyorlar. Bir tanesi Büyük ve Küçük Menderes, gediz nehirlerinin aktığı çöküntü bölgelerindeki fay zonları, bir de bunları kesen kuzey, güney doğrultuda dünkü depremde olduğu gibi yanay atılımlı fay zonları bulunuyor.
EGE'DE OLABİLECEK BİR DEPREM MARMARA'YI ETKİLER Mİ?
Güneydeki bir deprem İstanbul'u o kadar etkilemez fakat Edremit Körfezi'nde bir deprem olsa İstanbul'u özellikle gökdelenleri etkileyebilir. Gökdelenler uzak depremlerden etkilenirler. İzmir depremi Marmara depremini etkilemesi söz konusu değildir. Etkileme olayı direkt değil ama dolaylı olarak gerçekleşebilir.