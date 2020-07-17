Deprem Uzmanı açıkladı! Ege’de olabilecek bir deprem Marmara depremini etkiler mi?

Batı Anadolu'daki deprem zonları iki farklı mekanizmayla deprem üretiyorlar. Bir tanesi Büyük ve Küçük Menderes, gediz nehirlerinin aktığı çöküntü bölgelerindeki fay zonları, bir de bunları kesen kuzey, güney doğrultuda dünkü depremde olduğu gibi yanay atılımlı fay zonları bulunuyor.