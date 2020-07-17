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Uzmanı açıkladı! Ege’de olabilecek bir deprem Marmara depremini etkiler mi?

Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy dün ’de yer alan 4,1 büyüklüğündeki depremden sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki Ege’de daha büyük bir deprem olur mu? Bu deprem ne anlama geliyor? Ege'de olan bir deprem Marmara depremini etkiler mi? İşte soruların cevapları…

Giriş Tarihi: 17.7.2020 12:07 Son Güncelleme: 17.7.2020 12:38 ABONE OL
Deprem Uzmanı açıkladı! Ege’de olabilecek bir deprem Marmara depremini etkiler mi?

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un yaptığı açıklamalar...

BÖLGE İÇİN RİSK NEDİR?

Batı Anadolu'nun yerleşim yerlerinin kuzeyinde, güneyinde, doğusunda, batısında çok sayıda fay zonu var. Bunlar 6 üzerinde depremler oluşturabilirler. Tarihsel dönemler içinde de çok yıkıcı depremler var.

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Deprem Uzmanı açıkladı! Ege’de olabilecek bir deprem Marmara depremini etkiler mi?

Batı Anadolu'daki zonları iki farklı mekanizmayla deprem üretiyorlar. Bir tanesi Büyük ve Küçük Menderes, gediz nehirlerinin aktığı çöküntü bölgelerindeki fay zonları, bir de bunları kesen kuzey, güney doğrultuda dünkü depremde olduğu gibi yanay atılımlı fay zonları bulunuyor.

Deprem Uzmanı açıkladı! Ege’de olabilecek bir deprem Marmara depremini etkiler mi?

EGE'DE OLABİLECEK BİR DEPREM MARMARA'YI ETKİLER Mİ?

Güneydeki bir İstanbul'u o kadar etkilemez fakat Edremit Körfezi'nde bir deprem olsa İstanbul'u özellikle gökdelenleri etkileyebilir. Gökdelenler uzak depremlerden etkilenirler. depremi Marmara depremini etkilemesi söz konusu değildir. Etkileme olayı direkt değil ama dolaylı olarak gerçekleşebilir.

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Deprem Uzmanı açıkladı! Ege’de olabilecek bir deprem Marmara depremini etkiler mi?
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