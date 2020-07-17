'Elmastaş Çetesi' bunu da yapmış! Kan donduran detay aylar sonra ortaya çıktı

Gözaltına alınan Zeynep K., yapılan kontrolünde yüzde 60 promil alkollü çıktı. Sevk edildiği adliyede, 'taksirle ölüme neden olma' ve 'tehlikeli araç kullanma' suçundan tutuklanan Zeynep K., yargılamanın ilk duruşmasında tahliye edildi. Bu suçtan yargılaması devam eden Zeynep K., 'Elmastaş' operasyonunda yakalandıktan sonra ise ev hapsine çarptırıldı.