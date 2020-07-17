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En sessiz 'da kıyıldı

’nun ilçesi Sakarya Mahallesi sakinlerinden işitme engelli Yusuf Ziya Esen, kendisi gibi işitme engelli Şadıman Yesiroğlu ile hayatını birleştirdi. Fatsa Müftüsü Hamza Bayram töreni sonrası yaptığı konuşmada, "İşitme engelli olan bu kardeşlerimizin birbirlerine ses ve ışık olmalarını diliyorum" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 20:25 Son Güncelleme: 17.7.2020 20:30 ABONE OL
En sessiz nikah Ordu'da kıyıldı
Fatsa İlçe Müftülüğünde gerçekleşen nikah merasiminde çiftlerin nikah memurluğunu Fatsa Müftüsü Hamza Bayram, nikah şahitliklerini müftülük personeli Yusuf Keskin, Zeynep Yesiroğlu ve Şükriye Toluk yaptı. Müftü Hamza Bayram çiftin nikahını kıydıktan sonra onlar için dua etti. Müftü Bayram evlilik cüzdanını gelin ve damada birlikte takdim etti.
Fatsa Müftüsü Hamza Bayram nikah töreni sonrası yaptığı konuşmada, "İşitme engelli olan bu kardeşlerimizin evliliği inşallah onların sessiz dünyalarını daha yaşanabilir ve mutlu hale getirecektir. Birbirlerine ses ve ışık olmalarını, Kur'an ve sünnet üzere sağlıklı ve huzurlu bir hayat yaşamalarını diliyorum" dedi.
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En sessiz nikah Ordu'da kıyıldı
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