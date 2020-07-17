Esenyurt'ta korkunç kaza! Kucağındaki bebeği metrelerce öteye fırladı...

Kazayı gören Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri yaralı anne ve çocuğuna ilk müdahaleyi yaptı. Bebek bir vatandaşın aracıyla hastaneye kaldırıldı. Anne ise olay yerine gelen ambulans ile ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Anne ve bebeğin ise vücudunda kırıklar olduğu, tedavilerine devam edildiği bilgisine ulaşıldı.

