Eşini 15 yerinden bıçaklayan sanık psikolojisinin bozuk olduğunu söyledi

Kadının namusu söz konusu olarak beni aldattı şeklinde haksız tahrik ya da iyi hal indiriminden yararlanmaya çalıştı. Bu bizim alıştığımız bir durum. Biz savunmalarımızı yaptık hakim de zaten çelişkiyi fark etti. Asliye ceza dosyasın mevzu bahis olmayan konular gündeme getirildi çünkü bu şekilde olursa kişi iyi halden ya da haksız tahrikten yararlanacağını düşündü. Yargılamaya ve adalete güveniyoruz" dedi.