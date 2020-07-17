Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 17 Temmuz 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

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yatan iller hangileri? 17 Temmuz 2020 sorgula

Türkiye’de devlet tarafından yatırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca il il yatırılan ödenek e devlet üzerinden sorgulanıyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere verilen bakım parasından yararlanmak isteyenlerin belli şartları taşıması gerekiyor. Temmuz ayından itibaren araştırılan konular arasında yer alan sorgulanmaya ve il il yatan iller listesine bakılmaya devam ediliyor. Buna göre; 17 Temmuz nasıl sorgulanır? İşte evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 17.7.2020 09:25 Son Güncelleme: 17.7.2020 09:28 ABONE OL
Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 16 Temmuz Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılmaya devam ediliyor. Haftanın son gününde evde bakım parasından yararlananlar e devlet üzerinden sorgulamalar yapıyor. Temmuz ayının üçüncü haftasında hesaplara yatmaya başlayan maaşların hangi illerde yattığını merak eden vatandaşlar araştırmalarına hız kazandırdı. Temmuz ayı ödemeleri için Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakan vatandaşlar bakım desteklerinden faydalanmaya devam ediyor. Peki 17 Temmuz 2020 hangileri? yatan iller nasıl sorgulanır? İşte evde bakım maaşı (parası) yatan iller sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Ülkemizde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evinde yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta kimselere bakanlara ödenen evde bakım maaşı e devlet üzerinden il il sorgulanıyor. Haberimizde, 17 Temmuz 2020 evde bakım maaşı sorgulama ekranına ve tüm bilgilere erişebilirsiniz.

Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 16 Temmuz Evde bakım maaşı sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

17 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

  1. Hatay
  2. Tokat
  3. Bolu
  4. Edirne
  5. Diyarbakır
  6. Kırklareli
  7. İzmir
  8. Karabük
  9. Kayseri
  10. Antalya
  11. Zonguldak
  12. Bilecik
  13. Konya
  14. Ankara
  15. Denizli
  16. Afyonkarahisar
  17. İstanbul
  18. Şanlıurfa
  19. Uşak
  20. Manisa
  21. Ordu
  22. Çanakkale
  23. Mersin
  24. Samsun
  25. Bayburt
  26. Siirt
  27. Kars
  28. Erzurum
  29. Bursa
  30. Balıkesir
  31. Adana
  32. Kırıkkale

Ödemeler yapıldıkça iller güncellenmeye devam edecek...

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

kimlere verilir? Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 16 Temmuz Evde bakım maaşı sorgulama ekranı
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Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 17 Temmuz 2020 Evde bakım maaşı yatan iller sorgula
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