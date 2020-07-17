Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Görüntülendiğini anlayan maskesiz esnaf poşeti maskeye çevirdi

Görüntülendiğini anlayan maskesiz esnaf poşeti maskeye çevirdi

'da kurulan bir semt pazarında genelde Covid-19 önlemlerine dikkat edilirken, bazı pazarcı esnafının maske ve eldiven takmadığı görüldü. Görüntülendiğini anlayan maskesiz bir esnafın poşeti maske yapması ise renkli görüntüler oluşturdu.

İHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 17:02 Son Güncelleme: 17.7.2020 17:16 ABONE OL
Görüntülendiğini anlayan maskesiz esnaf poşeti maskeye çevirdi

Covid-19 salgını mücadelesinde alınan önlemlerin aşama aşama kaldırılmasıyla halkın yoğunlukta kullandığı semt pazarlarında da yaşanan serbestlik dikkat çekti.

Görüntülendiğini anlayan maskesiz esnaf, poşeti maskeye çevirdi | Video

Pazar yerlerine tek bir noktadan yapılan giriş ve çıkışlar kaldırılırken, fakat zabıta ekiplerinin pazar içindeki maske, eldiven ve sosyal mesafe denetimleri devam ediyor.

Görüntülendiğini anlayan maskesiz esnaf poşeti maskeye çevirdi

Konyaaltı Belediyesi zabıta ekipleri pazar esnafının eldivensiz ve maskesiz çalışmasına izin vermedi. Zabıtanın tüm uyarılarına rağmen pazarcı esnafının ya maske takmadığı ya da maskeyi çenesinin altında taşıdığı, birçoğunun eldiven de takmadığı görüldü.

Görüntülendiğini anlayan maskesiz esnaf poşeti maskeye çevirdi

Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı Altınkum Pazarı'nda alışveriş için gelen vatandaşların ise maske taktığı gözlemlendi. Bir pazarcı ise görüntülendiğini anlayınca meyve sebze konulan poşeti maske yaptı. Yüzünü ve ağzını poşet ile kapatan esnaf satışına devam etti. Esnafın poşeti maske yapma çabaları an be an kameralara yansıdı.

Görüntülendiğini anlayan maskesiz esnaf poşeti maskeye çevirdi

"PAZARDA MASKE TAKMAYANLAR VAR"

Gül Deniz, maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan herkesi kınadığını söyledi. Sağlığın her şeyin önünde olduğunu dile getiren Deniz, "Şu an her şey yolunda gidiyor, vaka sayılarımız düşüşte. Pazarda maske takmayanlar var, takmasını istiyorum" dedi.

Görüntülendiğini anlayan maskesiz esnaf poşeti maskeye çevirdi

"MASKE VE ELDİVEN TAKMADIKLARINI GÖRÜYORUZ"

14 senedir pazarcılık yapan Burhan Ekinci, "Pandemiden önce de biz eldivenle çalışıyorduk. Şimdi ise herkesin maske ve eldivene dikkat etmesi lazım. Bazı arkadaşlarımızın maske ve eldiven takmadığını görüyoruz. Onları uyarıyoruz. Hem hijyen hem de sağlık açısından maske takmamız çok önemli" diye konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Görüntülendiğini anlayan maskesiz esnaf poşeti maskeye çevirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA