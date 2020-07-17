Görüntülendiğini anlayan maskesiz esnaf poşeti maskeye çevirdi

"MASKE VE ELDİVEN TAKMADIKLARINI GÖRÜYORUZ"

14 senedir pazarcılık yapan Burhan Ekinci, "Pandemiden önce de biz eldivenle çalışıyorduk. Şimdi ise herkesin maske ve eldivene dikkat etmesi lazım. Bazı arkadaşlarımızın maske ve eldiven takmadığını görüyoruz. Onları uyarıyoruz. Hem hijyen hem de sağlık açısından maske takmamız çok önemli" diye konuştu.