Görüntülendiğini anlayan maskesiz esnaf poşeti maskeye çevirdi

Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı Altınkum Pazarı'nda alışveriş için gelen vatandaşların ise maske taktığı gözlemlendi. Bir pazarcı ise görüntülendiğini anlayınca meyve sebze konulan poşeti maske yaptı. Yüzünü ve ağzını poşet ile kapatan esnaf satışına devam etti. Esnafın poşeti maske yapma çabaları an be an kameralara yansıdı.