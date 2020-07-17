İkra Nur’un ölümündeki sırrı Adli Tıp raporu çözecek

Jandarma Suç Araştırma Timi, emniyet ekipleri ile olayı aydınlatmak için her detayı tek tek incelerken, Tirsi'nin yakınları ve o gün yanına gittiği söylenen küçük yaştaki amcası dahil olmak üzere mahalledeki birçok kişinin ifadesine başvuruldu ancak şimdiye kadar şüphe uyandıracak bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.