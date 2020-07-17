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İkra Nur’un ölümündeki sırrı Adli Tıp raporu çözecek

Yapılan soruşturma ve incelemelerde şüphe uyandıracak bir bulguya rastlanmayan 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin ölümüyle ilgili sır perdesini Adli Tıp Kurumundan gelecek rapor aralayacak.

İHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 13:11 Son Güncelleme: 17.7.2020 13:15 ABONE OL
İkra Nur’un ölümündeki sırrı Adli Tıp raporu çözecek

Giresun'un Bulancak ilçesi İcilli köyünde kaybolmasından 4 gün sonra Adaköy Deresi'nde ölü olarak bulunan İkra Nur Tirsi ile ilgili soruşturma sürüyor.

İkra Nur’un ölümündeki sırrı Adli Tıp raporu çözecek

7 yaşındaki İkra Nur'un sır ölümünü aydınlatmak için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve emniyet ekiplerinin her detayı tek tek incelemesine ve yakınları dahil olmak üzere köyde onlarca kişinin ifadesinin alınmasına rağmen şüphe uyandıracak bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

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İkra Nur’un ölümündeki sırrı Adli Tıp raporu çözecek

İkra Nur'un ölümünün sırrını ise Trabzon Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun çözmesi bekleniyor.

TEK BULGU BOĞULARAK ÖLDÜĞÜ

İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde 27 Haziran Cumartesi günü evden yakındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlarının yanına gitmek için ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İkra Nur Tirsi, yapılan aramalara rağmen 4 gün sonra evinden kuş uçuşu 1 kilometre mesafedeki Adaköy Deresi'nde ölü olarak bulunmuştu.

İkra Nur’un ölümündeki sırrı Adli Tıp raporu çözecek

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde Tirsi'nin cesedinin çürümeye evrilmesinden dolayı kaybolduğu gün öldüğü, küçük kızın boğulduğu deredeki su seviyesinin çok düşük olması, üzerindeki elbiselerinde derede sürüklenme ibaresinin olmaması nedeniyle minik kızın derede birileri tarafından boğulduğu şüphesi üzerinde durulmuştu.

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İkra Nur’un ölümündeki sırrı Adli Tıp raporu çözecek

Jandarma Suç Araştırma Timi, emniyet ekipleri ile olayı aydınlatmak için her detayı tek tek incelerken, Tirsi'nin yakınları ve o gün yanına gittiği söylenen küçük yaştaki amcası dahil olmak üzere mahalledeki birçok kişinin ifadesine başvuruldu ancak şimdiye kadar şüphe uyandıracak bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

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İkra Nur’un ölümündeki sırrı Adli Tıp raporu çözecek
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