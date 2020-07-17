İstanbul’un 4 ilçesinde uyuşturucu satıcısı avı! 11 şüpheli yakalandı, 5’i tutuklandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü talimatlarıyla İstanbul'un 4 ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Fatih, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Maltepe ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Bu kapsamda; Fatih ilçesinde; 31 gram esrar maddesi, 1,40 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve Ferhat A, Yahya C., Hasan A, Ayhan G. ve Erkan Ö. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Sancaktepe ilçesinde; 25,21 gram uyuşturucu madde, 9 adet extacy hap, 1 adet hassas terazi ele geçirildi ve Binyamin Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Sultanbeyli ilçesinde; 23.1 gram eroin maddesi, 2,62 gram bonzai maddesi, Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 300 TL para ele geçirildi ve Ali Ö, Nevzat S, Kemal C. ile Gökhan Y. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Maltepe ilçesinde ise; 3,45 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken ve Çetin A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

5 TUTUKLAMA

Konular ile ilgili yakalanan şüphelilerden 2 şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen diğer 9 şahıstan 5'i tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilirken 4 şahıs hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.