İyileşen hasta sayısı 198 bin 820’ye yükseldi

TÜRKİYE'DE dün test yapılan 42 bin 411 kişiden 933 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, 21 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 216 bin 873, toplam can kaybı 5 bin 440 oldu. 1087 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 198 bin 820'ye yükseldi. Yoğun bakım hasta sayısı 1213, entübe hasta sayısı 394 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziranda 1.592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42.000 idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir" dedi. ANKARA