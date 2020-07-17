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Urla’da 4.1 şiddetinde

Giriş Tarihi: 17.7.2020 ABONE OL
İzmir Urla’da 4.1 şiddetinde deprem
İzmir'ın Urla ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 21.09'da Urla ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Urla Kaymakamı ve Urla Belediye Başkan Vekili Önder Can, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti. Can, "Depremin ardından mahalle muhtarlarıyla görüştük. Depremde herhangi bir şekilde can ya da mal kaybı yaşanmadı" ifadesini kullandı.
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İzmir Urla’da 4.1 şiddetinde deprem
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