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Kazada hayatını kaybeden kadın, şehidinin kız kardeşi çıktı

Anadolu TEM Otoyolu geçişinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 38 yaşındaki Nefes Rüzgar Efe'nin darbe girişimi sırasında şehit olan Barış Efe'nin kız kardeşi olduğu öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 16:22 Son Güncelleme: 17.7.2020 16:37 ABONE OL
Kazada hayatını kaybeden kadın, 15 Temmuz şehidinin kız kardeşi çıktı

Sabah saatlerinde Anadolu TEM Otoyolu Hendek ilçesi mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi ise yaralanmıştı.

Kazada hayatını kaybeden kadın, 15 Temmuz şehidinin kız kardeşi çıktı

Kazada hayatını kaybedenlerden 38 yaşındaki Nefes Rüzgar Efe isimli kadının, hain darbe girişimi esnasında o tarihte adı Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde şehit olan Barış Efe'nin kız kardeşi olduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden kadın, 15 Temmuz şehidinin kız kardeşi çıktı

Hayatını kaybeden Nefes Rüzgar Efe'nin tamamlanan cenaze işlemlerinin ardından memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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Kazada hayatını kaybeden kadın, 15 Temmuz şehidinin kız kardeşi çıktı
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