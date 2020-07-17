Kazada hayatını kaybeden kadın, 15 Temmuz şehidinin kız kardeşi çıktı

Kazada hayatını kaybedenlerden 38 yaşındaki Nefes Rüzgar Efe isimli kadının, 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında o tarihte adı Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde şehit olan Barış Efe'nin kız kardeşi olduğu öğrenildi.