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Kırmızı bültenle aranan terörist 'te yakalandı

ULUSLARARASI Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından, terör örgütü üyesi olduğu suçlamasıyla kırmızı bülten ile aranan Fransa vatandaşı O.G., 'te MİT ve polisin ortak operasyonuyla Suriye’den Türkiye’ye geçiş yaptığı sırada yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 19:55 Son Güncelleme: 17.7.2020 20:22 ABONE OL
Kırmızı bültenle aranan terörist Kilis'te yakalandı

Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren bir teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan güvenlik güçleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. MİT ve terörle mücadele şubesi ekipleri, sınır ekiplerinin de desteğiyle Suriye sınır hattındaki Akıncı köyü yakınlarında önlem aldı. Ekipler, Türkiye'ye geçmeye çalışan Fransa vatandaşı O.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.

Emniyette sorgulanan O.G.'nin Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kırmızı bültenle aranan terörist Kilis'te yakalandı
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