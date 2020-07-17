Konut dolandırıcılarına operasyon: 25 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne geçtiğimiz günlerde " Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Bilişim Sistemleri Kullanılarak Nitelikli Dolandırıcılık suçunu işleyen bir çete ile ilgili bilgi geldi.

Yapılan çalışmalar kapsamında çetenin İstanbul Kadıköy ilçesi Fikirtepe semtinde yapılan konut projeleri ile ilgili usulsüz işlem yaptığı, şirket bünyesinde çalışan şahısların yapımı devam eden ya da tamamlanan daireleri asıl sahiplerinin bilgisi ve rızası dışında 3. şahıslara satışını gerçekleştirdikleri, 3. şahıslardan kayıtsız olarak elden para aktarıldığı, gerçekleştirilen daire satışlarına ilişkin şirket bünyesinde kullanılan bilgisayarlarda usulsüz kayıtlar oluşturduklarını belirlendi.

Bu şekilde asıl daire sahiplerini zarara uğratarak haksız kazanç elde edildiği belirlenen çete mensuplarına İstanbul ile Tekirdağ ve Antalya illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda (25) şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.