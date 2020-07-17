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Korkunç kaza! 1 ölü, biri bebek 5’i ağır 17 yaralı

- karayolunda bir midibüs ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kadın hayatını kaybetti, biri bebek 5'i ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan ve 2 kez kalbi durup tekrar hayata döndürülen 2 yaşlarındaki Kıvanç bebek ise askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 15:21 Son Güncelleme: 17.7.2020 15:43 ABONE OL
Korkunç kaza! 1 ölü, biri bebek 5’i ağır 17 yaralı

Kaza, - karayolunun 45'inci kilometresinde Göktepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli istikametine seyir halinde olan ve Elazığ Havalimanından yolcu götürdüğü öğrenilen Kemal Yıldız idaresindeki 62 AAD 158 plakalı midibüs ile karşı istikametten gelen Sercan Kaya idaresindeki 25 AAG 937 cip kafa kafaya çarpıştı.

Korkunç kaza! 1 ölü, biri bebek 5’i ağır 17 yaralı

Meydana gelen kazada cipte bulunan Aslı Dirlik Kaya olay yerinde hayatını kaybetti,eşi Sercan ile 2 yaşlarındaki oğlu Kıvanç Kaya ve midibüste bulunan 3 kişi ağır, 12 kişi ise hafif şekilde yaralandı.

Korkunç kaza! 1 ölü, biri bebek 5’i ağır 17 yaralı

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine il merkezi ve ilçelerden çok sayıda ambulansın yanı sıra UMKE, AFAD, Jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Korkunç kaza! 1 ölü, biri bebek 5’i ağır 17 yaralı

Burada durumu ağır olan ve iki kez kalbi duran Kıvanç bebek, askeri helikopterle 'a sevk edildi.

Korkunç kaza! 1 ölü, biri bebek 5’i ağır 17 yaralı

Kaza nedeniyle - karayolunda ulaşım bir süre kontrollü şekilde sağlanırken, kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

Korkunç kaza! 1 ölü, biri bebek 5’i ağır 17 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Korkunç kaza! 1 ölü, biri bebek 5’i ağır 17 yaralı
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