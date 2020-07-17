Korkunç kaza! 1 ölü, biri bebek 5’i ağır 17 yaralı

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine il merkezi ve ilçelerden çok sayıda ambulansın yanı sıra UMKE, AFAD, Jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.