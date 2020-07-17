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çalışma saatleri 2020: KOSGEB saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

çalışma saatleri, yatırım desteği için KOSGEB’e başvurmak isteyen vatandaşlar tarafından aranmakta. KOSGEB’den hizmet almak isteyen vatandaşlar, KOSGEB’in açılış kapanış saatlerine göre işlemlerini gerçekleştirecek. KOSGEB diye bilinen Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, yatırım yapmak isteyen girişimcilere destekleyen ve destekte bulunan bir kamu kurumudur. KOSGEB hangi saatlerde hizmet vermektedir? İşte, KOSGEB 2020 çalışma saatleri…

Giriş Tarihi: 17.7.2020 11:31 ABONE OL
KOSGEB çalışma saatleri 2020: KOSGEB saat kaçta açılıyor/kapanıyor?

KOSGEB mesai saatleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, gerekli işlemlerini bulundukları bölgeye yakın kamu kurumundan ya da diğer bağlı kurumlardan yapmaktadır. Yatırım desteği almak için KOSGEB'in hizmet verdiği saatler detaylarıyla haberimizde…

KOSGEB hangi illerde var?

KOSGEB'e başvuru yapan girişimcilerin aldığı eğitimler sonucunda, cinsiyet ve bölgeye göre farklı oranlarda destek verilmektedir. KOSGEB teşvik bölgesindeki illeri 6ya ayırmıştır. Bu iller ise şöyledir:

  • KOSGEB 1: İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Eskişehir, Antalya, Muğla.
  • KOSGEB 2: Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Sakarya, Konya, Kayseri, Kırklareli, Isparta, Denizli, Bolu, Aydın, Adana.
  • KOSGEB 3: Balıkesir, Bilecik, Burdur, Karabük, Gaziantep, Manisa, Mersin, Karaman, Samsun, Zonguldak, Uşak, Trabzon.
  • KOSGEB 4: Bartın, Artvin, Amasya, Afyonkarahisar, Çorum, Elazığ, Düzce, Hatay, Erzincan, Kastomonu, Kırıkkale, Kütahya, Malatya, Kırşehir, Sivas, Rize, Nevşehir.
  • KOSGEB 5. teşvik bölgesindeki İller: Bayburt, Aksaray, Adıyaman, Giresun, Erzurum, Çankırı, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Ordu, Niğde, Kilis, Sinop, Tokat, Osmaniye, Yozgat, Tunceli.
  • KOSGEB 6. teşvik bölgesindeki İller: Batman, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Iğdır, Kars, Hakkari, Muş, Siirt, Mardin, Şanlıurfa, Van, Şırnak, Bozca ada ve Gökçe Ada.

KOSGEB destek oranları: 1 ve 2. bölgede bulunan illerdeki erkekler %60, kadınlar ve engelliler ise %80 oranında KOSGEB'den destek alır. 3, 4, 5 ve 6. bölgede bulunan illerdeki erkekler %70, kadınlar ve engelliler ise %90 oranında KOSGEB'den destek alır.

KOSGEB saat kaçta açılıyor/kapanıyor? İşte KOSGEB iletişim ve çalışma saatleri…

  • KOSGEB hafta içi hergün sabah 08:00'de açılıp 17:00'de kapanmaktadır.
  • KOSGEB çalışanları öğlen 12:00-13:00 arası yemek molası vermektedir.
  • KOSGEB hafta sonları, resmi tatilerde, dini ve milli bayramlarda hizmet vermemektedir.
  • KOSGEB çağrı merkezi çalışma saatleri ise 08:30-17:30'dur.
  • KOSGEB çağrı merkezi iletişim: 444 1 567
  • KOSGEB genel merkez iletişim: 0 312 595 28 00
  • KOSGEB genel merkez adres: T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32 06050 Ulus - Altındağ / ANKARA

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KOSGEB çalışma saatleri 2020: KOSGEB saat kaçta açılıyor/kapanıyor?
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