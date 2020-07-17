KYK borç sorgulama 2020: KYK kredi borç sorgulama, ödeme, erteleme ve yapılandırma nasıl ve nereden yapılır?

İstedikleri üniversiteye, istedikleri meslek yolunda gitmek için Üniversite sınavına giren milyonlarca öğrenci adayı bu süreç zarfında istedikleri puanı alarak üniversiteye gitmeye hak kazanırlar. Bunun doğrultusunda devlet tarafından verilen kredi ve burs imkanlarından faydalanmak için başvuru yaparlar. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun olarak bilinen bu kurum 1961 tarihinde Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulmuş bir kurumdur. Üniversitelerde okuyup maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için kurulmuş olan bu kurum üniversite boyunca öğrenim kredi bursu vermektedir. Eğer ki burs çıkmayan öğrenciler kredi kabul ederek her ay hesaplarına devlet tarafından ödenek girmektedir. Fakat bu ödeneği üniversite bitiminden belli bir süre sonra geri ödemek zorundadırlar. Kyk kredi borcu sorgulama işlemleri hakkında öğrenciler nereden nasıl yapabileceklerini öğrenmenin yolunu aramaktadırlar. KYK Borç erteleme merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. KYK Borç ödeme işte detaylar.

KYK BORÇ SORGULAMA

Yüksek öğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen bir miktar borç para devlet tarafından tahsil edilmektedir. Öğrenim süreleri bittikten sonra bu borçlarını devlete geri ödemek zorundadırlar. KYK borç sorgulama işlemlerini e-devlet hizmeti ile kolay bir şekilde öğrenebilirler. PTT şubelerinden almış olduğunuz e-devlet şifresi ve tc no ile sisteme girişinizi gerçekleştirin. Daha sonra https://www.turkiye.gov.tr/kyk-ogrenim-katki-kredisi-geri-odeme-sorgulama bu adresten T.C. Kimlik no ile kyk borç sorgulama işlemlerinizi kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

KYK BORÇ ERTELEME

KYK Olarak bilinen Kredi ve Yurtlar Kurumuna borçlanan öğrenciler bu borcu nasıl erteleyebileceklerinin yolunu aramaktadırlar. KYK kredi borcu erteleme işlemi kolay bir şekilde rahatlıkla borcunuzu internet üzerinden erteleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle en yakın PTT şubesine giderek 2 TL karşılığında bir e-devlet şifresi edinmeniz gerekiyor. Daha sonra e-devlet sistemi sayfasına tıklayarak e-devlet şifre ve T.C. kimlik no ile girişinizi yapınız. Ardından https://www.turkiye.gov.tr/kyk-geri-odeme-erteleme-basvuru bu adresten KYK kredi erteleme seçeneğine tıklayınız. Buradan gerekli bilgileri girerek kredinizi ertelemiş olursunuz.

KYK BORÇ ÖDEME

KYK kredi ve yurt ödemesi alan öğrenciler devletle anlaşmalı olan bankalardan

ATM'lerinden, İnternet Şubesi'nden gerçekleştirebilirsiniz. KYK kredi ve yurt ödemelerinizi anlaşmalı olan ziraat bankası ATM'sinden gerekli bilgilerinizi doğru bir şekilde girerek kyk borç ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

KYK BORÇ YAPILANDIRMA

Kredi ve Yurtlar kurumu kısa KYK olarak nitelendirilen bu kurum gelir durumu kötü olan üniversite öğrencilere bir miktar ödeme yapmaktadır. Bunun doğrultusunda burs çıkan öğrenciler salmış oldukları ödeneği geri ödemezler. Kredi çıkan öğrenciler almış oldukları ödeneği üniversite bittikten belli bir süre sonra ödemek zorundadırlar. KYK Borçlarını yapılandırmanın yolunu araştırmaktadırlar. Bunun için yapmanız gereken Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesine http://www.gib.gov.tr/ bu adresten gerçekleştirilmektedir. Bu sistemden istenilen bilgiler ile birlikte T.C kimlik numaranızı da girerek sisteme giriş yapmanız gereklidir. Bu şekilde bu sistemden kyk borcunuzu yapılandırabilirdiniz.

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