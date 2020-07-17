Maltepe'de dehşet! Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Olay yerine gelen emniyet güçleri iki grubu müdahale ederek ayırdı. Sağlık ekipleri ise kavgada yaralanan 2 kişiyi, ambulansta yapılan ilk tedavinin ardından hastaneye kaldırdı.



Bir vatandaş, "Aşağıdan gördüm cama vuruyorlardı. Bir kavga oldu herhalde. Cama vuruyorlardı. Olayı tam görmedim" diye konuştu.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.