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'de dehşet! Alacak verecek meselesi kanlı bitti

'de alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olan iki grup arasında bıçaklı ve silahlı kavga çıktı. Bıçakların çekildiği kavgada 2 kişi yaralandı. Görgü tanığı bir vatandaş, "Aşağıdan gördüm cama vuruyorlardı. Bir kavga oldu herhalde. Cama vuruyorlardı. Olayı tam görmedim" diye konuştu.

İHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 09:49 Son Güncelleme: 17.7.2020 09:52 ABONE OL
Maltepe'de dehşet! Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden iki aile grubu arasında kavga çıktı.

Maltepe'de dehşet! Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Araçlarla mahalleye gelip apartmana baskın yapan bir grup, alacak verecek meselesi yüzünden evin kapısına dayandı. Grup daha sonra evin önünde bulunan araçlara da saldırdı.

Maltepe'de dehşet! Alacak verecek meselesi kanlı bitti

POLİSLER, TARAFLARI GÜÇLÜKLE AYIRDI

Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu emniyet güçlerine ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Maltepe'de dehşet! Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Olay yerine gelen emniyet güçleri iki grubu müdahale ederek ayırdı. Sağlık ekipleri ise kavgada yaralanan 2 kişiyi, ambulansta yapılan ilk tedavinin ardından hastaneye kaldırdı.

Bir vatandaş, "Aşağıdan gördüm cama vuruyorlardı. Bir kavga oldu herhalde. Cama vuruyorlardı. Olayı tam görmedim" diye konuştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Maltepe'de dehşet! Alacak verecek meselesi kanlı bitti
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