Metro Market çalışma saatleri 2020: Metro Market kaçta açılıyor/kapanıyor?

Dünyanın da en büyük toptancı marketlerinden biri olan Metro Market'in merkez ofisi Almanya'nın Düsseldorf şehrindedir. Türkiye'de de 1990 yılından beri faaliyette olan Metro Market, uluslararası alanda güçlü bir konumda bulunmaktadır. Metro Grup, 25 ülkede 759 mağazasıyla perakende sektörünün de en önemli uluslararası şirketlerinden biridir. Metro Market'i tercih eden vatandaşların en çok merak ettiği konu olan mesai saatlerini sizler için derledik…

METRO MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR/KAPANIYOR? İŞTE METRO MARKET İLETİŞİM VE ÇALIŞMA SAATLERİ…

Türkiye'de 21 şehirde toplamda 36 adet Metro Market vardır. Bodrum, Trabzon ve Ordu'dakiler hariç tüm Metro Marketler haftanın her günü (korona sebebiyle) 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. AVM içerisinde olan Metro Marketler ise alışveriş merkezlerinin açılış kapanış saatleri neyse o aralıkta hizmet vermektedir.

•Bodrum/Muğla Metro Market : 08:00-22:00

•Ordu Metro Market, pazar günleri 12:00-20:15, diğer günler ise 09:00-20:15 saatleri arası hizmet vermektedir.

•Trabzon Metro Market, pazar günleri 12:00-20:15, diğer günler ise 09:00-20:15 saatleri arası hizmet vermektedir.

•Metro Market Çağrı Merkezi İletişim: 444 5 040

•Metro Market Genel Müdürlüğü İletişim: 0 212 444 50 40

•Metro Market Genel Müdürlüğü Adres: Koçman Cad. Güneşli Kavşağı 342121 Güneşli - Bağcılar/İSTANBUL

Pandemiden önce Metro Marketler'in açılış saatleri pazar günü hariç 07:30, kapanış saatleri ise 22:00 idi. Pazar günleri de 09:00-22:00 arası hizmet vermekteydi. Pandemiden dolayı Bodrum Metro Market hariç tüm mağazalar sabah 09:00'da açılmaya başlamaktadır. Kapanış saatleri de 21:00 olarak ayarlanmıştır.