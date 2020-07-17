Müge Anlı'daki Süleyman Akbaba cinayetinden son dakika gelişmesi: Satırla 8 parçaya ayıran komşusunun eşinden skandal açıklamalar...

Yasak ilişki yaşadığı komşusunun eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı!

İstanbul, Esenyurt'ta eşiyle yaşayan Süleyman Akbaba geçtiğimiz Cuma (10 Temmuz) evinin çevresinde kaybolmuştu. 24 yıllık eşi ve abisi Akbaba'yı bulmak için stüdyoya gelerek Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Salı günü ise Müge Anlı herkesi endişelendiren sıcak bir gelişme duyurdu. Büyükçekmece Edirne istikametindeki Tem otoyolunda 8 ayrı poşette parçalanmış bir erkek cesedi bulunmuştu.

Öldürüp parçaladıktan sonra arkadaşlarıyla denize gitti!

Çok kısa bir sürede bulunan cesedin kayıp olan Akbaba'ya ait olduğu ortaya çıkmıştı. Bulunduğu andan itibaren cinayeti araştıran İstanbul Emniyet Ekipleri mahalledeki herkesi sorguya aldı. Dün ise yayında Akbaba'nın eşinin bahsettiği yasak ilişkisi olduğu komşusu ve komşusunun eşi gözaltına alındı. Saatlerce süren sorgu sonucunda itiraf gecikmedi. Ve komşusu cinayeti işlediğini itiraf etti. Akbaba, kaybolduğu gece 00.30'da eşiyle yaşadığı binaya giriş yapmış fakat eşinin yanına gitmeyerek yasak ilişkisi olduğu alt komşusuna gitmişti. Evde eşiyle Süleyman Akbaba'yı gören komşunun eşi Alpaslan, Akbaba'yı öldürerek parçalara ayırdığını ve kiraladığı bir araçla cesedin bulunduğu otoyola bıraktığını, ertesi gün ise kiraladığı arabayı alarak iki arkadaşıyla denize gittiğini ve kimseye bir şeyden bahsetmediğini itiraf etti.

YOL KENARINDA POŞETLER İÇİNDE CESET PARÇALARI BULUNMUŞTU

TEM Ankara İstikameti Karaağaç mevkiinde 14 Temmuz 2020 tarihinde temizlik yapan işçiler, gelen kötü kokular üzerine buldukları büyük bir poşeti açtığında parçalanmış bir erkek cesedine ait parçalarla karşılaştı. Büyük poşetin içinden konulmuş küçük poşetler halinde bulunan ceset üzerine polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede cesedin başını da hemen yakında buldu.

ÖNCE CESEDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis öldürülen kişinin 11 Temmuz 2020 tarihinde eşi Birsen Akbaba tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Süleyman Akbaba olduğunu tespit etti. Süleyman Akbaba'nın parçalanmış cesedinin akrabaları tarafından teşhis edilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

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