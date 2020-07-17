SON DAKİKA - Müge Anlı'da işlenen Süleyman Akbaba cinayetinde flaş gelişme! 8 yasak ilişki 8 ceset parçası! Süleyman Akbaba cinayetini itiraf etti!

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- 'da işlenen cinayetinde flaş gelişme! 8 yasak ilişki 8 ceset parçası! Süleyman Akbaba cinayetini itiraf etti!

'da işlenen olayı ile ilgili gelişmesi yaşandı. 15 Temmuz tarihinde kayıp olarak aranan ve eşinin programda kendisini araması ile detaylı bilgiler gelmeye başlayan Süleyman Akbaba'nın cesedi bulundu. Temizlik işçileri tarafından bulunan cansız bedenin kendisine ait olduğu ortaya çıktı ve ceset eşi tarafından teşhis edildi. Ancak sır ölümle ilgili gelen iddialar programın gündemine oturdu. Evli Süleyman Akbaba'nın 8 sevgilisi olduğu ve ceset parçalarının da 8 torbaya bölünmesi intikam amacıyla yapıldığı iddialarını güçlendirirken korkunç cinayete ilişkin son dakika detayları da geldi...

Giriş Tarihi: 17.7.2020 10:21 Son Güncelleme: 17.7.2020 10:21 ABONE OL
Müge Anlı'daki Süleyman Akbaba cinayetinden son dakika: 8 sevgili iddiası 8 ceset parçası! Süleyman Akbaba'nın katili kim ya da kimler?

haberleri...'nın programında işlenen kayıp olayına ilişkin korkunç gerçekler ortaya çıktı. Kayıp olan bir süredir eşi tarafından aranıyordu. TEM Otoyolu Ankara İstikameti Karaağaç mevkiinde dün temizlik işçileri çalışma yaptığı sırada çalılıkların arasında bir poşette ceset parçası bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ceset parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve cesedin Süleyman Akbaba'ya ait olduğu ortaya çıktı. Programda kendisinin 8 ayrı ilişkisi olduğu söylenmiş öte yandan ceset parçalarının da 8 adet olması bir intikam ya da işaret olarak gösterilmişti. Sır ölümün arkasında kim ya da kimler olduğu merak edilirken araştırmalar ise sürüyor.

8 SEVGİLİ İDDİASI 8 CESET PARÇASI: SÜLEYMAN AKBABA CİNAYETİNDE KORKUNÇ DETAYLAR

Parçalara ayrıldıktan sonra 8 ayrı poşete konulan cesedin tekstil işiyle uğraşan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'ya ait olduğu öğrenildi. Esenyurt'ta oturan ve 5 gündür kayıp olarak aranan Akbaba'nın eşi Birsen Akbaba'nın kocasının cesedini teşhis ettiği öğrenildi. Akbaba'nın cesedi 8 ayrı poşete konulmuştu, talihsiz adamın Esenyurt'ta oturduğu ve tekstil işiyle uğraştığı ifade edildi.

Gelen son dakika bilgisine göre; ilişki yaşadığı komşusunun eşi cinayeti itiraf etti. İlişki yaşadığı komşu ve kocası öldürdüğünü itiraf ederken öte yandan Süleyman Akbaba ölmeden önce karısının evine gitmemiş, ilişki yaşadığı komşusunun evine gitmiş ve komşusunun eşi eve gelince onları görüp sinir krizi geçirip saldırmış. "Evde görünce saldırıp öldürdüm, parçalayıp böldüm" diye itiraf eden komşusu ertesi gün de hiçbir şey olmamış gibi denize gitmiş ve karı koca olarak şu an gözaltındalar...

Müge Anlı'daki Süleyman Akbaba cinayetinden son dakika: 8 sevgili iddiası 8 ceset parçası! Süleyman Akbaba'nın katili kim ya da kimler?

8 ayrı naylon poşet içerisinde parçalanmış halde bulunan ceset parçaları 'ya ait çıktı. Arabasının bir başkası tarafından kullanılıp park edilmesi gibi detaylar çevresi taradından söylenirken kuvvetle muhtemel kaybolduğu gece bir cinayete kurban gitmiş olduğu düşünülüyor.

Cumartesi günü 24 yıl sonra eşi ile Tüp Bebek aşılaması yapacak olan Süleyman Akbaba'nın cesedini eşi teşhis etti.
Süleyman Akbaba'yı kimin ya da kimlerin öldürdüğü araştırılırken ilişki içerisinde olduğu kişiler tarafından yapıldığı düşünülüyor. Süleyman Akbaba, yakın arkadaşlarına 8 ayrı kişi ile yasak ilişki yaşadığını ölmeden önce ifade etmiş.

Müge Anlı'daki Süleyman Akbaba cinayetinden son dakika: 8 sevgili iddiası 8 ceset parçası! Süleyman Akbaba'nın katili kim ya da kimler?

Geçtiğimiz günlerde temizlik işçileri tarafından bulunan cansız bedenin isimli vatandaşa ait olduğu belirlendi. Akbaba'nın cesedi 8 ayrı poşete konulmuştu, talihsiz adamın Esenyurt'ta oturduğu ve tekstil işiyle uğraştığı ifade edildi.

TEM Otoyolu Ankara İstikameti Karaağaç mevkiinde dün temizlik işçileri çalışma yaptığı sırada çalılıkların arasında bir poşette ceset parçası bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda başka poşetler içinde aynı kişiye ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu. Bir erkeğe ait olan ceset parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Müge Anlı'daki Süleyman Akbaba cinayetinden son dakika: 8 sevgili iddiası 8 ceset parçası! Süleyman Akbaba'nın katili kim ya da kimler?

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Parçalara ayrıldıktan sonra 8 ayrı poşete konulan cesedin tekstil işiyle uğraşan 48 yaşındaki 'ya ait olduğu öğrenildi. Esenyurt'ta oturan ve 5 gündür kayıp olarak aranan Akbaba'nın eşi Birsen Akbaba'nın kocasının cesedini teşhis ettiği öğrenildi. Akbaba'nın cesedi 8 ayrı poşete konulmuştu, talihsiz adamın Esenyurt'ta oturduğu ve tekstil işiyle uğraştığı ifade edildi.

POLİS KATİL YA DA KATİLLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Kimliğin belirlenmesinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar büro Amirliği ekipleri Akbaba'yı parçalara ayıran katil yada katilleri yakalamak için çalışma başlattı.

Müge Anlı'daki Süleyman Akbaba cinayetinden son dakika: 8 sevgili iddiası 8 ceset parçası! Süleyman Akbaba'nın katili kim ya da kimler?
Müge Anlı'daki Süleyman Akbaba cinayetinden son dakika: 8 sevgili iddiası 8 ceset parçası! Süleyman Akbaba'nın katili kim ya da kimler?
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SON DAKİKA - Müge Anlı'da işlenen Süleyman Akbaba cinayetinde flaş gelişme! 8 yasak ilişki 8 ceset parçası! Süleyman Akbaba cinayetini itiraf etti!
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