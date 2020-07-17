SON DAKİKA HABERİ: NASA'dan burç açıklaması geldi! Güncel burçlar ve tarihleri değişti mi? İşte burçların yeni tarihleri...

Son dakika haberi… Gökbilimleri olaylarına ilgili olan vatandaşlar güncel burçları merak ediyor. NASA, astrolojide tartışılan "burçlar değişti" iddiasını doğruladı. Böylelikle Koç, Boğa, Aslan, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcuna Yılan burcu da eklenmiş oldu. NASA'nın verdiği bilgiye bakılırsa 12 değil 13 adet burç olması gerekiyor. Peki güncel burçlar değişti mi, burçların yeni tarihi ne? İşte NASA'nın burçlarla ilgili yaptığı son dakika açıklaması…
Gündemde en çok konuşulan haberler arasında burçlar değişti iddiası yer alıyor. Konuya yönelik en son açıklama ise NASA'dan geldi. NASA, Eksenel devinim olgusundan dolayı burçları oluşturan takımyıldızlarının 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğunu belirten Nasa, 12 değil 13 adet burç olması gerektiğini söyledi.
Astroloji dünyasının tartıştığı konu olan "burçlar değişti" iddiası ile ilgili NASA'dan gelen açıklamaya göre burçlar değişti.
İşte güncel burçlar ve NASA'dan son dakika açıklamaları…
Nasa, astrolojide tartışılan 'burçlar değişti' iddiasını doğruladı. Eksenel devinim olgusundan dolayı burçları oluşturan takımyıldızlarının 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğunu belirten Nasa, 12 değil 13 adet burç olması gerektiğini söyledi. İddiaya göre yeni tarihler:
NASA'nın iddiasına göre burçların tarihleri şu şekilde;
KOÇ: 18 Nisan - 13 Mayıs
BOĞA: 13 Mayıs - 21 Haziran
İKİZLER: 21 Haziran - 20 Temmuz
YENGEÇ: 20 Temmuz - 10 Ağustos
ASLAN: 10 Ağustos - 16 Eylül
BAŞAK: 16 Eylül - 30 Ekim
TERAZİ: 30 Ekim - 23 Kasım
AKREP: 23 Kasım - 29 Kasım
YILAN: 29 Kasım - 17 Aralık
YAY: 17 Aralık - 20 Ocak
OĞLAK: 20 Ocak - 16 Şubat
KOVA: 16 Şubat - 11 Mart
BALIK: 11 Mart - 18 Nisan
Burç, insanın doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren göksel bir alanın sembolik ifadesidir. Eğer doğduğunuz noktadan gökyüzüne, Güneş'e doğru hayali bir çizgi çizer ve bu çizgiyi sonsuza doğru uzatırsanız, bu çizginin bir burca ulaştığını görürsünüz.