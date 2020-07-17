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13 yaşındaki çocuğa saldırdı! "Bıraksalar beni yiyecekti"

Bir çocuk daha saldırısı ile kabusu yaşadı. Tehlikeli köpek türlerinden olan Pitbull'ların saldırısı sürekli gündeme geliyor. Son olarak 'nın kozan ilçesinde 13 yaşındaki Yılmaz Akalın, Pitbull saldırısıyla ölümden döndü. Gazetecilere o anları anlatan çocuk "15 kişi beni kurtarmak için mücadele etti. Köpekleri artık sevmiyorum. Beni orada bıraksalar yiyecekti" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 10:08 Son Güncelleme: 17.7.2020 10:12 ABONE OL
Pitbull 13 yaşındaki çocuğa saldırdı! Bıraksalar beni yiyecekti

'nın Kozan ilçesinde hafta sonu cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki Yılmaz Akalın ölümden döndüğü dehşet anlarını anlattı. Akalın, 15 kişinin kendisini kurtarmak için mücadele ettiğini belirterek, "Beni orada bıraksalar yiyecekti" dedi.

Pitbull 13 yaşındaki çocuğa saldırdı! Bıraksalar beni yiyecekti

Ağlıboğaz Mahallesi'nde cumartesi günü sahibi ile birlikte dolaşan cinsi, beslenmesi ve satılması yasaklı köpeğin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki Yılmaz Akalın olayın şokunu hala üzerinde atamadı. Ayaklarında damarları kopan ve 'da gördüğü tedavi sonrası taburcu edilen Akalın, köpeğin kendisini yemek için adeta saldırdığını ifade etti.

Pitbull 13 yaşındaki çocuğa saldırdı! Bıraksalar beni yiyecekti

Akalın o anları aktarırken 15 kişinin kendisini zor kurtardığını belirterek, "Biz yayladan geldik ailem ekmek almaya yollamıştı. Başka bir bakkala giderken köpek bana gelmeye başladı kaçmaya çalıştım duvardan atlayamadım beni içeri çekmeye çalıştı. Orada bir sürü mahalle sakini vardı, beni kurtarmaları için bağırdım.

Pitbull 13 yaşındaki çocuğa saldırdı! Bıraksalar beni yiyecekti

Babam geldi köpeğe vurdu öyle kurtuldum. Şu an köpek görmek istemiyorum ve görsem kaçarım sanırım. Zor kurtuldum. 15 kişi beni kurtarmak için mücadele etti. Köpekleri artık sevmiyorum. Beni orada bıraksalar yiyecekti" dedi.

Pitbull 13 yaşındaki çocuğa saldırdı! Bıraksalar beni yiyecekti

"BENİ KÖPEK YİYOR KURTARIN" DİYE BAĞIRIYORDU

6 çocuk annesi Gönül Akalın o anları aktarırken gözyaşlarını tutamazken, köpeklerin toplatılmasını istedi. Akalın, "O anlar da oğlumu ekmeğe yollamıştım. Ekmek almaktan gelirken bizim haberimiz yoktu ve mahalle sakinleri yardımcı oluyormuş. Seslere çıktık ve oğlumu öyle bağırırken 'beni köpek yiyor kurtarın' diye bağırıyordu. Elimize ne gelirse attık.

Pitbull 13 yaşındaki çocuğa saldırdı! Bıraksalar beni yiyecekti

Köpeğin elinden oğlumu kurtarmaya çalıştık. 1 saate yakın uğraştık. Son anda babası midesine vurunca köpek bıraktı, kaçmaya başladık. 3 yaşındaki kızıma da saldırdı. Kendimizi eve zor attık. Damarları dışarıda idi. Onlar dikildi. Çok kötüydüm. Daha sonrasını hatırlamak bile istemiyorum.

Pitbull 13 yaşındaki çocuğa saldırdı! Bıraksalar beni yiyecekti

Bir anne olarak tek başımaydım, kimse yoktu, oğlumu da öyle görünce yıkıldım. Herkese sesleniyorum benim ciğerim yanıyor başkalarının yanmasın. Bu tarz köpekleri kaldırsınlar beslemesinler benim yüreğim yandı başka annelerin yüreği yanmasın" diye konuştu.

Küçük çocuğa saldıran köpek Kozan Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde gözetimde tutuluyor.

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Pitbull 13 yaşındaki çocuğa saldırdı! "Bıraksalar beni yiyecekti"
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