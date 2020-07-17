Pitbull 13 yaşındaki çocuğa saldırdı! "Bıraksalar beni yiyecekti"

Akalın o anları aktarırken 15 kişinin kendisini zor kurtardığını belirterek, "Biz yayladan geldik ailem ekmek almaya yollamıştı. Başka bir bakkala giderken köpek bana gelmeye başladı kaçmaya çalıştım duvardan atlayamadım beni içeri çekmeye çalıştı. Orada bir sürü mahalle sakini vardı, beni kurtarmaları için bağırdım.



