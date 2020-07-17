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Polis, kurban satıcılarını ve vatandaşları sahte paraya karşı uyardı

’nın Kozan ilçesinde polis ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları ve kurban satıcılarını ve dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

İHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 12:59 ABONE OL
Polis, kurban satıcılarını ve vatandaşları sahte paraya karşı uyardı
İlçe Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri ilçede bankalar ve yoğunluğun bulunduğu bölgelerde vatandaşlara Kurban Bayramı öncesi sahte para ve dolandırıcılıkla ilgili uyarılarda bulunup, bilgilendirici broşürü dağıttı.
Vatandaşlar bilgilendirme için teşekkür ederken sahte para ile gerçek para arasındaki farkları anlatan polisleri dikkatle dinledi.
Ekipler, kurban satıcılarını da tek tek ziyaret ederek dolandırıcılık ve sahte para konusunda bilgi verip uyardı.
Toplum Destekli Polis ekipleri ilçe genelinde 5 bin broşür dağıttı.
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Polis, kurban satıcılarını ve vatandaşları sahte paraya karşı uyardı
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