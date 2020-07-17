RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları 2020 ile sevdiklerinizi mutlu edin!

Müslümanlar olarak bir Cuma gününe daha gelmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Geçtiğimiz hafta Cuma vakti camiler yine dolup taştı, müminler ellerini semaya yükselterek dualarını etti. İçinde bulunduğumuz şu zor günlerde vatandaşlar da WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya mecralarından sevdiklerine en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajlarını göndermek istiyor. Bu doğrultuda, günün ilk saatlerinden itibaren Hayırlı Cumalar mesajı hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Haberimizin içerisinden 17 Temmuz resimli, sözlü, ayetli ve manalı Cuma mesajlarını bulabilirsiniz…
Haberimizin ilerleyen sayfalarından, birbirinden farklı seçenekleri ile yeni, öz, anlamlı, kısa, uzun Cuma mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua, ayet ve bayrak içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.
İşte, sizler için seçtiğimiz Hayırlı Cumalar mesajları;
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun.
Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...
"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar
Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.
Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.