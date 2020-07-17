RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları 2020 ile sevdiklerinizi mutlu edin!

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RESİMLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun 2020 ile sevdiklerinizi mutlu edin!

İslam alemi olarak bir gününe daha erişmenin mutluluğu ve huzurunu yaşıyoruz. Bu özel ve anlamlı günde müminler camilere akın edecek, namaz ibadetini yerine getirdikten sonra ellerini semaya yükseltip dua edecekler. Bu özel günün anlam ve önemini paylaşmak isteyen vatandaşlar ise, kısa, farklı, uzun, yeni ve resimli ve sözleri araştırmasını gerçekleştiriyor. 17 Temmuz 2020 sevdiklerinize WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz en güzel, manalı ve ayetli görseller sabah.com.tr'de!

Giriş Tarihi: 17.7.2020 08:35 Son Güncelleme: 17.7.2020 08:35 ABONE OL
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

Müslümanlar olarak bir gününe daha gelmenin mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Geçtiğimiz hafta Cuma vakti camiler yine dolup taştı, müminler ellerini semaya yükselterek dualarını etti. İçinde bulunduğumuz şu zor günlerde vatandaşlar da WhatsApp, Facebook, Instagram ya da çeşitli sosyal medya mecralarından sevdiklerine en güzel, anlamlı, resimli ve sözlü Cuma mesajlarını göndermek istiyor. Bu doğrultuda, günün ilk saatlerinden itibaren Hayırlı Cumalar mesajı hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Haberimizin içerisinden 17 Temmuz resimli, sözlü, ayetli ve manalı Cuma mesajlarını bulabilirsiniz…

CUMA MESAJLARI 2020 | RESİMLİ, SÖZLÜ, AYETLİ CUMA MESAJLARI

Haberimizin ilerleyen sayfalarından, birbirinden farklı seçenekleri ile yeni, öz, anlamlı, kısa, uzun ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua, ayet ve bayrak içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.

Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

İşte, sizler için seçtiğimiz Hayırlı Cumalar mesajları;

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

"Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir."(A'raf,7/199) Gününüz Bin Mübarek Olsun.

Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar

Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.

Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
Resimli Cuma mesajları ve sözleri 2020: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!
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RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun Cuma mesajları 2020 ile sevdiklerinizi mutlu edin!
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