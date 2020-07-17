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'de ekiplerinin denizdeki kişiyi kurtarma anları kamerada

'de denize giren bir kişi boğulmaktan son anda kurtuldu. Suda bir kişinin çırpındığı ihbarını alan ekipleri 30 yaşlarında ki erkeği kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

DHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 11:30 Son Güncelleme: 17.7.2020 11:37 ABONE OL
Sarıyer'de sahil güvenlik ekiplerinin denizdeki kişiyi kurtarma anları kamerada

Olay, İskelesi açıklarında yaşandı. İstanbul Boğazı'nda bir kişinin çırpındığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ekipleri de sevk edildi.

Sarıyer'de sahil güvenlik ekiplerinin denizdeki kişiyi kurtarma anları kamerada | Video

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler vatandaşı kurtarmak için harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlardan biri suya atlayarak boğulmakta olan vatandaşı son anda bota çıkardı. Hayati belirti taşıyan vatandaş hemen karada hazır şekilde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sarıyer'de sahil güvenlik ekiplerinin denizdeki kişiyi kurtarma anları kamerada

SUYA GÖMÜLÜYORDU, SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ SON ANDA YETİŞTİ

Boğulma tehlikesi geçiren kişinin dalgıç tarafından kurtarıldığını belirten Bayram Dalgıç," Biz iskeledeydik. Arkadaş yüzüyordu. Gemilere doğru gidiyordu. Sonra bir anda suya battığını gördük. İskeledeki görevliler simit atarak çıkarmaya çalıştı ancak can simidine doğru gidemedi. Ardından ekipleri geldi. Dalgıç arkadaş suya dalarak yukarı çıkardı. Ağzından köpükler çıkıyordu, durumu pek iyi görünmüyordu. Ancak hemen ambulansa koyup hastaneye götürdüler" ifadelerini kullandı.

Sarıyer'de sahil güvenlik ekiplerinin denizdeki kişiyi kurtarma anları kamerada

KURTARMA ANI KAMERADA

Sudaki vatandaşın dalgıç tarafından kurtarıldığı anlar bir vatandaşa ait cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ekiplerinin olay yerine gelerek suya atladığı ve su içindeki vatandaşı kurtararak bota çıkardığı anlar yer alıyor.

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Sarıyer'de sahil güvenlik ekiplerinin denizdeki kişiyi kurtarma anları kamerada
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