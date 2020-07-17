Seyfi Dursunoğlu kimdir ve kaç yaşında öldü? Huysuz Virjin lakaplı Seyfi Dursunoğlu’nun ölüm nedeni nedir?

"Huysuz Virjin" lakabıyla tanınan ve Türk televizyonlarında bir dönem eğlence programlarında yer alan ünlü sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun 87 yaşında vefat ettiği son dakika bilgisi olarak duyuruldu. Ünlü sanatçının vefat haberini duyan sevenleri büyük üzüntü yaşarken Dursunoğlu hakkındaki bilgiler de vatandaşlarımızca merak edilmeye başlandı. Bu bağlamda Seyfi Dursunoğlu kimdir ve kaç yaşında öldü, ölüm nedeni nedir? soruları üzerinde araştırmalar yoğunlaştı.

HUYSUZ VİRJİN SEYFİ DURSUNOĞLU KİMDİR VE KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ, ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

Ünlü sanatçı Seyfi Dursunoğlu, solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği sebebiyle 3 gündür yoğun bakımda tedavi altındaydı. Dursunoğlu, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini kapattı. Huysuz Virjin lakabıyla tanınan ünlü sanatçının KOAH hastası olduğu da bilinenler arasında. Sanatçıya ilişkin biyografik bilgiler şöyle;