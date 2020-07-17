SGK borcu yoktur yazısı nasıl ve nereden alınır? SGK borcu yoktur akvitasyon yazısı dilekçe örneği

SGK borcu yoktur yazısı daha önceleri almak daha zordu. Sosyal Sigortalar Kurumu il ve ilçe müdürlüklerine gidilerek alınıyordu. Artık günümüz teknolojisi ile internetten çok kolay bir şekilde alınabiliyor. Bu sayede herhangi bir başvuru için zaman kaybetmeden bu belgeyi alarak başvurunuzu hızlıca yapabilirsiniz. Sigorta Müdürlüklerine gitmeden SGK borcu yoktur yazısı nasıl ve nereden alınır? Sorusunu yanıtlayacağız. SGK borcu yoktur yazısı dilekçe örneği nasıl olur diye merak ediyorsanız işte yazımız.

Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde artık birçok belgeye ya da başvuru işlemlerine internet ortamından hızlıca yapabiliyoruz. Özellikle Türkiye'de e-Devlet sisteminin gelmesinden sonra artık birçok kurum ve kuruluşun sunmuş olduğu hizmet ayağımıza kadar geldi. Eskiden SGK binasına giderek uzun kuyruklarla beklediğimiz çoğu işlemler artık bir kaç tık ile ulaşılabilir duruma geldi. Bu işlemlerden biri de "SGK Borcu Yoktur" yazısı olduğunu söyleyebiliriz. Kurum başvurularında lazım olan bu belgeye ulaşmak için yapmanız gereken adımları sizlere aktaracağız.

SGK BORCU YOKTUR DİLEKÇESİ

Bu belgeyi alabilmek için öncelikle başvuru yapmanız gerektiğini hatırlatalım. İşverenler Gerçek Kişi İşverenler, Tüzel Kişi İşverenler ve Adi Ortaklıklar olarak başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvurularda "e-borcu yoktur taahhüt belgesi" ve "e-borcu yoktur başvuru formları" dilekçelerini doldurmaları gerekiyor. Bu dilekçeler SGK'ya teslim edilir. Bu şekilde SGK borcu yoktur aktivasyon işlemlerini yapmış olursunuz.

SGK BORCU YOKTUR YAZISI NEREDEN ALINIR?

Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK'nın resmi sitesi üzerinden işlemlerinizi yapacaksınız.