Sokağa çıkma kısıtlaması son dakika: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Temmuz-3 Ağustos bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

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Sokağa çıkma kısıtlaması : Kurban Bayramı'nda olacak mı? 31 Temmuz-3 Ağustos var mı?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala sokağa çıkma kısıtlaması gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere; Ramazan Bayramı'nda yasak uygulandığı için gözler şimdi önümüzdeki bayram tarihlerine çevrildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; salgının seyrine göre kısıtlamanın netleşeceğini açıklarken il bazında kısıtlamalar olabileceğinin de altını çizdi. Peki; Kurban Bayramı'nda olacak mı? 31 Temmuz-3 Ağustos var mı? İşte sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 17.7.2020 12:13 Son Güncelleme: 17.7.2020 12:14 ABONE OL
Sokağa çıkma kısıtlaması son dakika: 31 Temmuz-3 Ağustos bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bu yıl 31 Temmuz 2020 tarihinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağı merak edilirken gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Gelecek resmi açıklamaya gözlerini çevirenler için; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış ve corona vaka sayısının seyrine göre birtakım kısıtlamaların gelebileceğinin altını çizmişti. Peki; Kurban Bayramı'nda olacak mı? var mı?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Bayramda sokağa çıkma yasağına ilişkin son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken resmi bir açıklama henüz gelmedi. Kabine Toplantısı ve Bilim Kurulu Toplantısı'nda kısıtlamaya ilişkin konunun ele alınması bekleniyor. Resmi bir açıklama geldiğinde ise haberimizin içerisinde olacaktır.

İşte Bakan Koca'nın Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna yanıtı...

Sokağa çıkma kısıtlaması son dakika: 31 Temmuz-3 Ağustos bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koca, "Kurban Bayramı'na ilişkin bir öngörünüz var mı?" sorusuna cevap verirken de bu konuya ilişkin bir rehberin yayınlandığını anımsattı. Bilim Kurulu'nda Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olmasıyla ilgili herhangi bir konunun gündeme gelmediğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"Zannediyorum 1 aydan fazla bir zaman dilimi var. Önümüzdeki haftalardaki vakaların seyri, salgının seyri bu anlamda belirleyici olacak. Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediği için net bir şey söylemem doğru olmaz. Kurban Bayramı'nda kısıtlılık olabileceğini şimdiden söylemem zor ama kısıtlılığın Ramazan Bayramı'ndaki gibi olmayacağı kanaatindeyim. Bilim Kurulu'nun gündemine gelir. Kararı verecek olan Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanımızın bu noktadaki iradesi.

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

  • Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi
Sokağa çıkma kısıtlaması son dakika: 31 Temmuz-3 Ağustos bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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Sokağa çıkma kısıtlaması son dakika: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Temmuz-3 Ağustos bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
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