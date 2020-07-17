SON DAKİKA: Eminönü'nde ortalık bir anda karıştı! Turnikenin üstüne çıkan kadından uçan tekme...

"ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Saldırıya uğrayan kadın, "Valizle girenler diğer tarafta bekliyormuş. Benim yanımda çocuğum var. Sırada beklerken önümden biri geçti. Turnikeye ikinci akbili basmak için biraz beklememiz gerekiyor. Hemen geçemiyoruz. Arkamdaki iki kadın 'niye geçmiyorsun' diye bana bağırdı.