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SON DAKİKA: Eminönü'nde ortalık bir anda karıştı! Turnikenin üstüne çıkan kadından ...

Son dakika haberi: Koronavirüs salgınını nedeniyle sosyal mesafeye uyan ve uymayan vatandaşlar arasında sık sık tartışmalar yaşanıyor. Vapur iskelesinin yoğun olduğu Eminönü'nde iki kadın bir anda birbirine girdi. Kadınlardan biri turnikenin üstüne çıkarak attı. Mağdur kadın şikayetçi oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 12:27 Son Güncelleme: 17.7.2020 12:36 ABONE OL
SON DAKİKA: Eminönü'nde ortalık bir anda karıştı! Turnikenin üstüne çıkan kadından uçan tekme...

Koronavirüs salgını nedeniyle sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılar yapılırken, Eminönü-Üsküdar Vapur İskelesi'nde akşam saatlerinde yoğunluk oluştu. Vapur bekleyen iki kadın arasında ise kavga çıktı. Kadınlardan biri tartıştığı kadına turnike üzerine çıkarak attı.

SON DAKİKA: Eminönü'nde ortalık bir anda karıştı! Turnikenin üstüne çıkan kadından uçan tekme...

Eminönü'nden, Üsküdar'a gitmek isteyenler iskele önünde uzun kuyruk oluşturdu. İskelede bekleyen iki kadın arasında ise kavga çıktı. Kadınlardan biri önünde bekleyen kadınla yavaş hareket ettiği için tartışmaya başladı.

SON DAKİKA: Eminönü'nde ortalık bir anda karıştı! Turnikenin üstüne çıkan kadından uçan tekme...

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadınlardan biri turnike üzerine çıkarak tartıştığı kadına attı. İskeledeki güvenlik görevlileri kavgayı ayırdı.

SON DAKİKA: Eminönü'nde ortalık bir anda karıştı! Turnikenin üstüne çıkan kadından uçan tekme...

"ŞİKAYETÇİ OLDUM"
Saldırıya uğrayan kadın, "Valizle girenler diğer tarafta bekliyormuş. Benim yanımda çocuğum var. Sırada beklerken önümden biri geçti. Turnikeye ikinci akbili basmak için biraz beklememiz gerekiyor. Hemen geçemiyoruz. Arkamdaki iki kadın 'niye geçmiyorsun' diye bana bağırdı.

SON DAKİKA: Eminönü'nde ortalık bir anda karıştı! Turnikenin üstüne çıkan kadından uçan tekme...

Sen bana neden bağırıyorsun dedim. Doğu Türkistanlıyım. O da bana 'sen ne diyorsun, git ülkene' dedi. Turnikenin üzerine atlayarak benim üstüme gelmeye çalıştı. Şikâyette bulundum" dedi

SON DAKİKA: Eminönü'nde ortalık bir anda karıştı! Turnikenin üstüne çıkan kadından uçan tekme...

Eminönü iskelesi'nde kadından kadına uçan tekme | Video

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SON DAKİKA: Eminönü'nde ortalık bir anda karıştı! Turnikenin üstüne çıkan kadından uçan tekme...
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