Son Dakika Haberi: Bakan Koca, Türkiye’deki corona virüsü vaka ve ölü sayılarını açıkladı! İşte 16 Temmuz corona vaka sayısı ve tablosu

Dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını ile ilgili mücadele ülkemizde de devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her akşam yaptığı son dakika açıklamaları ile Türkiye'deki son durum hakkında bilgi veriyor. Her seferinde vaka sayılarında azalma olması için, sosyal mesafe ve maske kuralının şart olduğunun altını çizen Koca, vatandaşların her gün merakla beklediği vaka sayısını açıkladı. Peki, 16 Temmuz corona virüsü vaka sayısı ve diğer veriler açıklandı mı? İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kamuoyu ile paylaşılan son veriler ve geçmişe dönük vaka sayıları…
16 Temmuz Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin tablo açıklandı!
Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir. 15 Haziranda 1.592 vaka sayısına ulaştığımız gün de test sayımız 42.000 idi. Test sayısı ihtiyaca göre değişmektedir. Sonucu belirleyen tedbirdir.
15 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
İşte Bakan Fahrettin Koca'nın günlük corona virüs değerlendirmeler
1.000'in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor.
14 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
İşte Bakan Fahrettin Koca'nın günlük corona virüs değerlendirmeleri
TEKRAR 1.000'İN ALTINDAYIZ. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziranda 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195'e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım.
13 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS TABLOSU
En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000'in altına inmekte kararlıyız. COVID-19'a karşı HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV.