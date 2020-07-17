Son dakika haberler: Genç arkeoloğun sır intiharı ile ilgili korkunç iddialar! Kayıp mozaikleri üstüne zimmetlemek istediler...

Olaydan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış, müze müdürü ile iki görevli açığa alınıp, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Bakanlığın tamamladığı ilk incelemelerin ardından bir rapor hazırlanırken, raporda, bir dönem müzede görevli olan ve daha sonra tayini çıkan başka bir arkeologa zimmetli envantersiz ve kayıp eserlerin Kaçmış'ın üzerine zimmetlendirilmek istendiği ortaya çıktı.



