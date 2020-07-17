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Son dakika: 'da korku dolu anlar! Vatandaşlar böyle görüntüledi...

Son dakika haberi: 'nın Karasu ilçesinde sahile giden vatandaşlar dev hortumu görüntüledi. Denizin açıklarında meydana gelen hortum geniş bir alana yayılırken korku dolu anlar yaşattı. Sahile ulaşmadan dağılan hortum derin bir nefes aldırdı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 13:32 Son Güncelleme: 17.7.2020 13:40 ABONE OL
Son dakika: Sakarya'da korku dolu anlar! Vatandaşlar böyle görüntüledi...

Karadeniz'de, sabah saatlerinde oluşan hortum, 'nın Karasu ilçesindeki sahilden görüntülendi. Oldukça büyük bir alanı kapsayan hortum, kısa süre sonra etkisini yitirdi.

Son dakika: Sakarya'da korku dolu anlar! Vatandaşlar böyle görüntüledi...

Karadeniz'de, sabah saatlerinde oluşan hortum, 'nın Karasu ve Kocaali İlçelerinin sahillerinden görüntülendi. Oluşan kısa süreli hortum deniz üzerinde oldukça geniş bir alanı kaplarken, sahile uzak olması olası bir çevre zararını önledi.

Son dakika: Sakarya'da korku dolu anlar! Vatandaşlar böyle görüntüledi...

Vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedilen hortum, kısa bir süre sonra etkisini yitirerek kayboldu.

Son dakika: Sakarya'da korku dolu anlar! Vatandaşlar böyle görüntüledi...

Karadeniz'de oluşan hortum Kocaali'den görüntülendi | Video

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Son dakika: Sakarya'da korku dolu anlar! Vatandaşlar böyle görüntüledi...
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