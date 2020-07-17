Son dakika: Sakarya'da korku dolu anlar! Vatandaşlar böyle görüntüledi...

Karadeniz'de, sabah saatlerinde oluşan hortum, Sakarya'nın Karasu ve Kocaali İlçelerinin sahillerinden görüntülendi. Oluşan kısa süreli hortum deniz üzerinde oldukça geniş bir alanı kaplarken, sahile uzak olması olası bir çevre zararını önledi.