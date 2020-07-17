Son dakika: Yer: Sivas... Günlerdir her yerde aranıyordu! Aracı bulunduktan dakikalar sonra korkunç haber geldi...

Sivas'ta kayıp olarak aranan şahsın cesedi, yakınları tarafından ağaçların arasında bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Yüceyurt Mahallesi Rahmi Günay Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. 1 gündür kayıp olarak aranan 37 yaşındaki S.N.'nin aracını cadde üzerinde park halinde bulan yakınları, kayıp şahsı bulmak için bölgede arama yaptı.