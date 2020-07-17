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Son dakika: Yer: ... Günlerdir her yerde aranıyordu! Aracı bulunduktan dakikalar sonra korkunç haber geldi...

Son dakika: 'ta günlerdir aranan şahsın cesedi ormanlık alanda ağaçların arasında bulundu. Şahsın ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.

İHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 17:42 Son Güncelleme: 17.7.2020 18:01 ABONE OL
Son dakika: Yer: Sivas... Günlerdir her yerde aranıyordu! Aracı bulunduktan dakikalar sonra korkunç haber geldi...

'ta kayıp olarak aranan şahsın cesedi, yakınları tarafından ağaçların arasında bulundu.
Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Yüceyurt Mahallesi Rahmi Günay Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. 1 gündür kayıp olarak aranan 37 yaşındaki S.N.'nin aracını cadde üzerinde park halinde bulan yakınları, kayıp şahsı bulmak için bölgede arama yaptı.

Son dakika: Yer: Sivas... Günlerdir her yerde aranıyordu! Aracı bulunduktan dakikalar sonra korkunç haber geldi...

Çalışmalar neticesinde şahsın cesedi, caddedeki ağaçlık alanda bulundu. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından şahsın cesedi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika: Yer: Sivas... Günlerdir her yerde aranıyordu! Aracı bulunduktan dakikalar sonra korkunç haber geldi...
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Son dakika: Yer: Sivas... Günlerdir her yerde aranıyordu! Aracı bulunduktan dakikalar sonra korkunç haber geldi...
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