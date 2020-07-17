Suya yüzde 12.6 zam

İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12.6 zam yapıldı. İBB Meclisi'nde dün gerçekleşen İSKİ Genel Kurulu'da alınan kararla ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İSKİ tarafından İstanbul halkına şu anda kullandıkları suyu yüzde 35 daha zamlı kullanılması için verilen teklif meclisimize sevk edildi. Biz AK Parti ve MHP Meclis üyeleri olarak bu yüzde 35'lik zammı kabul etmedik. Bunun yerine şu anda Türkiye'de ortalama enflasyon değeri olan 12,6'lık zammı teklif ettik. AK Parti ve MHP'lilerin teklifiyle İstanbullular yüzde 35'lik değil yüzde 12,6'lık zamlı suyu kullanacaklar."