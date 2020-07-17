Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri TOKİ kura çekilişi sonuçları, canlı yayın ve isim listesi! 17 Temmuz TOKİ Bilecik Bozüyük ilçesi ve Düzce kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı?

kura çekilişi sonuçları, canlı yayın ve isim listesi! 17 Temmuz TOKİ Bozüyük ilçesi ve kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı?

100 bin sosyal konut kapsamında yapılan kura çekilişi bugün; Bozüyük ilçesi ve Merkez'de inşa edilen TOKİ konutlarının sahipleri belli olacak. Yapılan çekilişin ardından kazananların isim listesi, resmi internet adresinden duyurulacak. Başvuru sahipleri çekilişinin sona ermesiyle birlikte Bilecik Bozüyük ilçesi ve Düzce Merkez TOKİ kura çekilişi sorgulama işlemini gerçekleştirebilir. Peki, Bilecik Bozüyük ilçesi ve Düzce Merkez TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte canlı yayın ekranı ve isim listesi…

Giriş Tarihi: 17.7.2020 10:25 ABONE OL
TOKİ kura çekilişi sonuçları, canlı yayın ve isim listesi! 17 Temmuz TOKİ Bilecik Bozüyük ilçesi ve Düzce kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı?

100 bin konut kura ile sahiplerini bulmaya devam ediyor. Bugün yapılacak kura çekilişleri ile Bozüyük ilçesi ve Merkez'de inşa edilen konutların kazananları belli olacak. Başvuru sahipleri, canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişini kurumun sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilir, resmi internet adresi üzerinden çekiliş sonucu sorgulama işlemini gerçekleştirebilir. Peki, TOKİ Bilecik Bozüyük ilçesi ve Düzce Merkez kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı…

TOKİ BİLECİK BOZÜYÜK İLÇESİ VE DÜZCE MERKEZ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 17 TEMMUZ İSİM LİSTESİ…

Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda vatandaşlar dilerse kuraları sosyal medyadan canlı olarak izleyebiliyor. Bugün Bilecik için 332, Düzce Merkez için ise tam 300 ev sahiplerini bulacak…

TOKİ kura çekilişi sonuçları, canlı yayın ve isim listesi! 17 Temmuz TOKİ Bilecik Bozüyük ilçesi ve Düzce kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı?

2020 KURA SONUÇLARI SORGULAMA VE İSİM LİSTESİ!

İLİ BOZÜYÜK İLÇESİ 332 / 100000 KONUT TOPLUKONUT PROJESİ - 10.00

MERKEZ 300 / 100000 KONUT TOPLU KONUT PROJESİ - 12.00

Saatlerinde gerçekleştirilecek olup çekilişleri kurumun sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan canlı yayından takip edebilir aşağıdaki link yardımı ile sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz...

İzlemek için tıklayınız...

KURA SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ kura çekilişi sonuçları, canlı yayın ve isim listesi! 17 Temmuz TOKİ Bilecik Bozüyük ilçesi ve Düzce kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı?
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TOKİ kura çekilişi sonuçları, canlı yayın ve isim listesi! 17 Temmuz TOKİ Bilecik Bozüyük ilçesi ve Düzce kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA