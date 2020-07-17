TOKİ kura çekilişi sonuçları, canlı yayın ve isim listesi! 17 Temmuz TOKİ Bilecik Bozüyük ilçesi ve Düzce kura çekilişi kura sonuçları açıklandı mı?

TOKİ 100 bin konut kura ile sahiplerini bulmaya devam ediyor. Bugün yapılacak kura çekilişleri ile Bilecik Bozüyük ilçesi ve Düzce Merkez'de inşa edilen konutların kazananları belli olacak. Başvuru sahipleri, canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişini kurumun sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilir, resmi internet adresi üzerinden çekiliş sonucu sorgulama işlemini gerçekleştirebilir. Peki, TOKİ Bilecik Bozüyük ilçesi ve Düzce Merkez kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ kura sonucu sorgulama ekranı…

TOKİ BİLECİK BOZÜYÜK İLÇESİ VE DÜZCE MERKEZ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 17 TEMMUZ İSİM LİSTESİ…

Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda vatandaşlar dilerse kuraları sosyal medyadan canlı olarak izleyebiliyor. Bugün Bilecik için 332, Düzce Merkez için ise tam 300 ev sahiplerini bulacak…