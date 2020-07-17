Van Gölü’nden her gün ceset çıkıyor

Van Gölü'ndeki Çarpanak Adası yakınlarında kaçak göçmenleri taşırken batan tekneden 3 göçmenin daha cesedi çıkarıldı. Teknede ölenlerin sayısı 40'a ulaştı. İçinde yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu değerlendirilen teknenin battığı Çarpanak Adası yakınlarında arama çalışmalar sürüyor. Van Jandarma Sualtı Timi, JAK Sualtı Timi, Deniz Kuvvetleri ROW Timi ve Sahil Güvenlik ROW Timi'nin katıldığı çalışmalarda Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte tespit edilen teknedeki cesetler ROW cihazıyla çıkarılmaya devam ediliyor. Şimdiye kadar kaçak göçmenlere ait olduğu değerlendirilen 14 ceset su yüzeyinde bulunurken, 23 ceset ise tekneden çıkarılmıştı.