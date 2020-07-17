Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan bu kısıtlama vaka sayılarındaki artış ve ardından gelen durgunlukla beraber gündeme gelirken birçok kişi yasakların geri döneceği yönünde kaygı duyuyor. Peki, Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 18-19 Temmuz 2020 Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar…

YARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? HAFTA SONU YASAK OLACAK MI?

Cuma gününün gelmesiyle paralel olarak bugün vatandaşların hafta sonu sokağa çıkma yasağı konusuna ilişkin beklentileri de arttı. Konuya ilişkin detaylar araştırma konusu olurken yetkili isimlerden henüz bir açıklama bulunmuyor…