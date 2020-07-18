1 Milyon yazılımcı projesi nedir? 1 Milyon yazılımcı projesi başvurusu nasıl yapılır? Bakan Albayrak'tan flaş açıklama!

Ülkemizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 1 milyon yazılımcı projesi ücretsiz eğitimleri ile yoğun ilgi görüyor. BTK akademisi Online Eğitim Portalı başlığı altında verilen bu eğitime son olarak Bakan Berat Albayrak tarafından yapılan açıklama ile 31 yeni eğitimin eklendiği bildirildi ve sürenin 1422 saate yükseltildiği bildirildi. Peki, 1 milyon yazılımcı projesi nedir? 1 milyon yazılımcı projesi başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar…

1 MİLYON YAZILIMCI PROJESİ NEDİR, BAŞVURU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Nitelikli gençlerin istihdam edilmesi amacını taşıyan projeye ilişkin detayların duyurulması ile birlikte yoğun ilgi gören bu projede yer almak isteyen vatandaşlar detayları merak ediyor. 1 Milyon yazılımcı projesi; Kamuda ve özel sektörde, Bilgi Teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın özgeçmişlerinin oluşturulması anlamında büyük önem taşıyor.