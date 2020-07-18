Kim Milyoner Olmak İster yarışması, her cumartesi olduğu gibi, bu akşam da atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Milyoner'de az önce sorulan ABD Ulusal Hava Servisi'nin 2009-2018 verilerine göre, ABD'de tahminî 80 yıl yaşayan birinin yıldırım çarpması sonucunda ölme ihtimali nedir? sorusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. 30 bin TL değerindeki soru hakkında yarışmacı düşünürken, izleyiciler de doğru yanıtı bulmak istiyor.

ABD Ulusal Hava Servisi'nin 2009-2018 verilerine göre, ABD'de tahminî 80 yıl yaşayan birinin yıldırım çarpması sonucunda ölme ihtimali nedir?

A)15.300'de 1 B)153.000'de 1 C)1.530.000'de 1 D)15.300.000'de 1

Doğru Cevap: A)15.300'de 1