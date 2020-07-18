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ABD Ulusal Hava Servisi'nin 2009-2018 verilerine göre, ABD'de tahminî 80 yıl yaşayan birinin yıldırım çarpması sonucunda ölme ihtimali nedir?

'de televizyon ekranlarının en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster, yeni bölümü ile bu akşam atv'de seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster, yarışmacılarının ilginç hikaye ve performanslarının yanı sıra, ilk defa sorulan soruları ile de dikkat çekiyor. Bugün sorulan ABD Ulusal Hava Servisi'nin 2009-2018 verilerine göre, ABD'de tahminî 80 yıl yaşayan birinin yıldırım çarpması sonucunda ölme ihtimali nedir? sorusu da vatandaşlar için merak konusu oldu. Peki, ABD Ulusal Hava Servisi'nin 2009-2018 verilerine göre, ABD'de tahminî 80 yıl yaşayan birinin yıldırım çarpması sonucunda ölme ihtimali nedir? cevabı nedir? İşte, az önce sorulan soru ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 18.7.2020 23:22 Son Güncelleme: 18.7.2020 23:48 ABONE OL
ABD Ulusal Hava Servisi'nin 2009-2018 verilerine göre, ABD'de tahminî 80 yıl yaşayan birinin yıldırım çarpması sonucunda ölme ihtimali nedir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, her cumartesi olduğu gibi, bu akşam da atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Milyoner'de az önce sorulan ABD Ulusal Hava Servisi'nin 2009-2018 verilerine göre, ABD'de tahminî 80 yıl yaşayan birinin yıldırım çarpması sonucunda ölme ihtimali nedir? sorusu, izleyiciler tarafından araştırılıyor. 30 bin TL değerindeki soru hakkında yarışmacı düşünürken, izleyiciler de doğru yanıtı bulmak istiyor.

ABD Ulusal Hava Servisi'nin 2009-2018 verilerine göre, ABD'de tahminî 80 yıl yaşayan birinin yıldırım çarpması sonucunda ölme ihtimali nedir?

A)15.300'de 1 B)153.000'de 1 C)1.530.000'de 1 D)15.300.000'de 1

Doğru Cevap: A)15.300'de 1

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ABD Ulusal Hava Servisi'nin 2009-2018 verilerine göre, ABD'de tahminî 80 yıl yaşayan birinin yıldırım çarpması sonucunda ölme ihtimali nedir?
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