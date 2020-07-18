Annesinin pazar parasıyla başladığı bilek güreşinde hedefi dünya şampiyonluğu

Çardak'ta 3 yıl önce 16 yaşındayken spor salonuna kayıt için para istediği babasından olumsuz cevap alan Mahmut Koç, o gün pazara gidecek annesi Nuray Koç'tan okul ihtiyacı olduğunu ileri sürerek para istedi.

Annesinin kırmayarak verdiği 80 lira ile spor salonuna yazılan Mahmut Koç'u salonda antrenörü bilek güreşi yapmaya teşvik etti.

Kendisini bilek güreşinde geliştiren Mahmut Koç, elde ettiği Türkiye şampiyonluklarının ardından Romanya'da düzenlenen 2019 Gençler Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 18 yaş altı 60 kiloda dördüncü oldu.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 18 madalyası bulunan milli sporcu, salgın nedeniyle ertelenen yarışmalara hazırlanıyor.

Mahmut Koç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, spor salonuna giden arkadaşlarına özenerek kendisinin de gitmek istediğini ancak maddi durumlarının el vermediğini kaydetti.

Babasının spor salonuna gitmesine sıcak bakmadığını dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Anneme okul ihtiyacı için para lazım olduğunu söyledim. O gün pazara gidecek olan annem ayırdığı pazar parası 80 lirayı bana verdi. Ben de spor salonuna kaydoldum. Salonda hocamız spor yaparken beni bilek güreşine yönlendirdi. İl birinciliğinden sonra Türkiye şampiyonalarına katıldım. Aldığım dereceler beni hırslandırdı. İki kez Türkiye şampiyonu oldum. Daha sonra milli takıma seçilerek Avrupa ve dünya şampiyonalarında mücadele ettim. Romanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 4. oldum. Pandemi nedeniyle ertelenen müsabakalara hazırlıklarımı devam ettiriyorum. Hedefim büyüklerde dünya şampiyonu olarak bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak."

Antrenör Hüseyin Aldı ise ilçede belediyeye ait salonda spor yapmak isteyenlere hizmet verdiklerini belirterek, "Gençlerimizi spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Mahmut da bize spor yapmak için başvurdu. Bilek güreşinde başarılı olacağını düşünerek onu oraya yönlendirdik. Kısa sürede başarılı sonuçlar elde etti. Hedefimiz, dünya şampiyonu olarak ülkemizi dünya arenasında en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.