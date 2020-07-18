Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesi yayınlandı! BİM 21-24 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimler var?

21-24 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftanın kataloğunda birbirinden güzel ve indirimli ürünler mevcut. Elektronikten tekstil ve giyim ürünlerine, çocuk oyuncaklarından halıya, kamp eşyalarından pek çok alana kadar ürünler mevcut. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak ürünler satışa çıkmayı bekliyor. Haberimizin içerisinden BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 21-24 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Fakir Dik Durabilen Süpürge 199 TL, Philips Erkek Bakım Seti 99,90 TL, Fakir Frida Saç Kurutma Makinesi 85 TL, Haşere Öldürücü 89,90 TL, Vinto Çok Amaçlı Kutu 14,90 TL gibi ürünler raflarda yerini alacak. BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.