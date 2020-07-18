Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesi yayınlandı! BİM 21-24 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimler var?

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Haftanın aktüel ürünler kataloğu listesi yayınlandı! 21-24 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimler var?

Yeni haftanın aktüel ürünler listesi yayınlandı. Her hafta kaliteli ürünleri ekonomik olarak vatandaşların hizmetine sunan market zincirini günde binlerce vatandaş ziyaret ediyor. Yeni haftanın kataloğunda; Kumtel Aspiratör 129 TL, Fakir Kaave Ekspress Türk Kahve Makinesi 249 TL, Güral Porselen 12 Parça Çay Seti 49,90 TL, Güral Porselen Kahvaltı Seti 119 TL fiyatlarından başlıyor. Kamp sandalyesinden çocuk ürünlerine, elektronikten tekstile 21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte kataloğu tam listesi!

Giriş Tarihi: 18.7.2020 07:18 Son Güncelleme: 18.7.2020 07:19 ABONE OL
BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni hafta BİM aktüel indirimli ürünler listesi!

21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftanın kataloğunda birbirinden güzel ve indirimli ürünler mevcut. Elektronikten tekstil ve giyim ürünlerine, çocuk oyuncaklarından halıya, kamp eşyalarından pek çok alana kadar ürünler mevcut. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak ürünler satışa çıkmayı bekliyor. Haberimizin içerisinden 21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu tam listesine ulaşabilirsiniz. İşte ürünler kataloğu...

BİM 21-24 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Fakir Dik Durabilen Süpürge 199 TL, Philips Erkek Bakım Seti 99,90 TL, Fakir Frida Saç Kurutma Makinesi 85 TL, Haşere Öldürücü 89,90 TL, Vinto Çok Amaçlı Kutu 14,90 TL gibi ürünler raflarda yerini alacak. BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni hafta BİM aktüel indirimli ürünler listesi!
BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni hafta BİM aktüel indirimli ürünler listesi!
BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni hafta BİM aktüel indirimli ürünler listesi!
BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni hafta BİM aktüel indirimli ürünler listesi!
BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni hafta BİM aktüel indirimli ürünler listesi!
BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni hafta BİM aktüel indirimli ürünler listesi!
BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni hafta BİM aktüel indirimli ürünler listesi!
BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni hafta BİM aktüel indirimli ürünler listesi!
BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni hafta BİM aktüel indirimli ürünler listesi!
BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni hafta BİM aktüel indirimli ürünler listesi!
BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni hafta BİM aktüel indirimli ürünler listesi!
BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni hafta BİM aktüel indirimli ürünler listesi!
BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni hafta BİM aktüel indirimli ürünler listesi!
BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni hafta BİM aktüel indirimli ürünler listesi!
BİM 21-24 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Yeni hafta BİM aktüel indirimli ürünler listesi!
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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesi yayınlandı! BİM 21-24 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimler var?
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