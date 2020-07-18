Çöp konteynerinde bulunan 'işaret fişeği' korkuttu

Olay, saat 18.30 sıralarında Kozluk Mahallesi Övül Tezişler Sokak üzerinde meydana geldi.

Sokak üzerinde bulunan çöp konteynerinde turuncu bir maddeyi ve yakın bir noktada yere saçılmış halde turuncu renkte bir toz görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çöp konteyneri ve çevresinde güvenlik önlemi alarak cadde üzerinde bulunan kişileri uzaklaştırdı. Yapılan incelemelerde çöp içerisinde bulunan maddelerin denizciler tarafından kullanılan bir işaret fişeği olduğu ve insan sağlığına zararlı olmadığı belirlendi.

Bunun üzerine belediyeye ait ekipler, konteynerde bulunan maddeleri alarak imha etmek üzere geri dönüşüm tesisine götürdü.