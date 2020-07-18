Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, ne zaman?

Kurban Bayramı ne zaman sorusuna yanıt veren Diyanet 2020 dini günler takvimi, bayrama sayılı günler kala vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Temmuz ayında idrak edilecek olan bayram tatilini fırsata çevirmek isteyenler tatil gününün kaç gün olacağını merak etmeye başladı. Hem kurbanlık ibadetini yerine getirecek olanlar hem de bayram tatili için memleketlerine gidecek olan vatandaşlar için bu tatil büyük önem taşıyor. Peki, 2020 Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı hangi gün ne zaman idrak edilecek? İşte detaylar…
Tüm İslam aleminin heyecanla beklediği 2020 Kurban Bayramı için geri sayım adeta başladı. Bu bayramda allahın rızası için usulüne uygun olarak kesilecek kurbanlıklarla beraber tüm Müslümanlar ibadetlerini gerçekleştirmiş olacak.
KURBAN BAYRAMI (AREFE): 30 TEMMUZ-2020 PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI (1.Gün): 31 TEMMUZ-2020 CUMA
KURBAN BAYRAMI (2.Gün): 01 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI (3.Gün): 02 AĞUSTOS-2020 PAZAR
KURBAN BAYRAMI (4.Gün): 03 AĞUSTOS-2020 PAZARTESİ
Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri henüz belli olmadı. Güncel açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.