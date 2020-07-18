Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, ne zaman?

takvimi ile ne zaman idrak edilecek? Bayramı tatili kaç gün olacak, ne zaman?

Yılın ikinci dini bayramı olan için geri sayım adeta başladı. tarafından açıklanan tarihlere göre; Temmuz ayının sonunda idrak edilecek olan bayramda milyonlarca Müslüman İslam dininin beş şartından olan kurbanlık kesme ibadetini gerçekleştirmenin huzurunu yaşayacak. Peki, bayramı ne zaman? Kurban bayramı hangi gün ne zaman idrak edilecek? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.7.2020 10:31 ABONE OL
Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, ne zaman?

ne zaman sorusuna yanıt veren 2020 dini günler takvimi, bayrama sayılı günler kala vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Temmuz ayında idrak edilecek olan bayram tatilini fırsata çevirmek isteyenler tatil gününün kaç gün olacağını merak etmeye başladı. Hem kurbanlık ibadetini yerine getirecek olanlar hem de bayram tatili için memleketlerine gidecek olan vatandaşlar için bu tatil büyük önem taşıyor. Peki, bayramı ne zaman? Kurban bayramı hangi gün ne zaman idrak edilecek? İşte detaylar…

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Tüm İslam aleminin heyecanla beklediği 2020 Kurban Bayramı için geri sayım adeta başladı. Bu bayramda allahın rızası için usulüne uygun olarak kesilecek kurbanlıklarla beraber tüm Müslümanlar ibadetlerini gerçekleştirmiş olacak.

Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, ne zaman?

KURBAN BAYRAMI 2020 TARİHLERİ

(AREFE): 30 TEMMUZ-2020 PERŞEMBE

(1.Gün): 31 TEMMUZ-2020 CUMA

KURBAN BAYRAMI (2.Gün): 01 AĞUSTOS-2020 CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (3.Gün): 02 AĞUSTOS-2020 PAZAR

KURBAN BAYRAMI (4.Gün): 03 AĞUSTOS-2020 PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI TATİL GÜNLERİ BELLİ OLDU MU?

Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 31 Temmuz 2020'de, dördüncü ve son günü ise 3 Ağustos 2020'de idrak edilecek. Kurban Bayramı resmi tatil günleri henüz belli olmadı. Güncel açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, ne zaman?

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak, ne zaman?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA