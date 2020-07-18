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’daki yangında 300 dönümlük alan kül oldu

’ın Çüngüş ilçesinde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 300 dönümlük alan kül oldu. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 18.7.2020 16:56 Son Güncelleme: 18.7.2020 17:06 ABONE OL
Diyarbakır’daki yangında 300 dönümlük alan kül oldu

İlçeye bağlı Yöniköy ve Oyuklu mahalleleri arasında bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Dumanları gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Arazinin engebeli olması nedeni ile itfaiye araçlarının tam ilerleyemediği yangın, rüzgarın da etkisi ile büyüdü.

Yangına mahalle sakinleri traktörler itfaiye ekipleri de su ile müdahale etti.

Kontrol altına alınamayan yangında, şimdiye kadar 300 dönümlük alanın küle döndüğü öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Diyarbakır’daki yangında 300 dönümlük alan kül oldu
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