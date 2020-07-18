Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Elektrik sayacı okuyan görevliye pitbullar saldırdı

Elektrik sayacı okuyan görevliye pitbullar saldırdı

'nın Köyceğiz ilçesinde bir evin elektrik sayacını okumak isteyen elektrik dağıtım şirketi çalışanın, bahçedeki köpeğin saldırısına uğradığı iddia edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 18.7.2020 22:01 ABONE OL
Elektrik sayacı okuyan görevliye pitbullar saldırdı

Olay, Gülpınar Mahallesi Fatih Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Elektrik dağıtım şirketinde çalışan Hayati Güler, sayaç okumak için bir evin bahçesine girdi. Güler, bahçede bulunan pitbull köpeğinin saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Güler'i vatandaşlar kurtardı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 ekiplerince Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güler, acil servisteki müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Elektrik sayacı okuyan görevliye pitbullar saldırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA