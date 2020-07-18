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nefes aldırmıyor! ’nda satışına suçüstü

’nda özellikle gençleri zehirlemek için köşe başlarında satış yapan tacirlerine yönelik yeni bir operasyon daha düzenlendi. Operasyonda bir şüpheli yakalanırken üzerinden 844 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 18.7.2020 12:53 ABONE OL
Güven Timleri nefes aldırmıyor! İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda uyuşturucu satışına suçüstü

İstanbul Emniyeti Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı.

Şüphe üzerine durdurulan Ramazan İ. (23) isimli şahsın üzerinden ve yanındaki poşet içerisindeki ayakkabıların içine zulalanmış halde 844 adet 205.75 gram Extacy ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Güven Timleri nefes aldırmıyor! İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda uyuşturucu satışına suçüstü
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