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İki tonluk presin altında can verdi!

'da esnaf , iş yerine taşınırken devrilen yaklaşık 2 ton ağırlığındaki makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti, 1 çalışanı da yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 18.7.2020 17:42 ABONE OL
İki tonluk presin altında can verdi!

Olay, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir demir atölyesinde meydana geldi. İş yerine yeni alınan 2 ton ağırlığında pres makinesi taşındığı sırada devrildi.

Pres makinesinin altında kalan iş yeri sahibi Öner Yazıcı ve çalışanı İrfan Özyurt yaralandı.

Durumu ağır olan Öner Yazıcı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla götürüldüğü Isparta Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Yaralanan İrfan Özyurt ise olay yerindeki müdahalesinin ardından hastanede tedaviye alındı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, iş kazasının yaşandığı yere giderek bilgi aldı.

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İki tonluk presin altında can verdi!
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