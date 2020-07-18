Kahvaltıda gelen arama eş cinayetiyle sonuçlandı

İstanbul'da 3 çocuk annesi Gülşen Bilgi, kocasını kahvaltıda gelen telefon nedeniyle öldürdü. İddialara göre Vedat Bilgi, iki yıl önce 13 yıllık eşi Gülşen Bilgi ve çocuklarını terk edip başka bir kadınla yaşamaya başladı. Bir süre önce ise karısına "pişman olduğunu" söyledi. Gülşen Bilgi geçen hafta kocasını affedince kocası eve döndü. Sancaktepe'deki evde kahvaltı yaptıkları sırada, iddiaya göre Vedat Bilgi'nin iki yıl boyunca birlikte yaşadığı kadından telefon geldi. Gülşen Bilgi buna sinirlendi. Tartışma yaşandı. Sinir krizi geçiren kadın, kocasını bıçakla öldürdü. Bilgi, tutuklandı.