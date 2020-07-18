Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kahvaltıda gelen arama eş cinayetiyle sonuçlandı

Kahvaltıda gelen arama eş cinayetiyle sonuçlandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 18.7.2020 ABONE OL
Kahvaltıda gelen arama eş cinayetiyle sonuçlandı
İstanbul'da 3 çocuk annesi Gülşen Bilgi, kocasını kahvaltıda gelen telefon nedeniyle öldürdü. İddialara göre Vedat Bilgi, iki yıl önce 13 yıllık eşi Gülşen Bilgi ve çocuklarını terk edip başka bir kadınla yaşamaya başladı. Bir süre önce ise karısına "pişman olduğunu" söyledi. Gülşen Bilgi geçen hafta kocasını affedince kocası eve döndü. Sancaktepe'deki evde kahvaltı yaptıkları sırada, iddiaya göre Vedat Bilgi'nin iki yıl boyunca birlikte yaşadığı kadından telefon geldi. Gülşen Bilgi buna sinirlendi. Tartışma yaşandı. Sinir krizi geçiren kadın, kocasını bıçakla öldürdü. Bilgi, tutuklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Kahvaltıda gelen arama eş cinayetiyle sonuçlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA