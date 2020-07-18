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'ta kuyuda biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu

Cumhuriyet köyü yakınlarında yer alan sulama kanalı yanındaki kuyuda, biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu. Cesetlerin bir süre önce ev almak için 'dan 'a gelen anne ve oğluna ait olabileceği belirtiliyor. Anne ve oğlundan, 8 gün önce Şehitler Mahallesi'nde ev baktıktan sonra bir daha haber alınamamıştı.

AA
Giriş Tarihi: 18.7.2020 20:10 Son Güncelleme: 18.7.2020 20:48 ABONE OL
Kars'ta kuyuda biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Figen ve oğlu Mert Karadağ, bir süre önce ev almak için İstanbul'dan Kars'a geldi. Anne ve oğlundan, 8 gün önce Şehitler Mahallesi'nde ev baktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Mert Karadağ ve annesinden 8 gündür haber alınamıyor

Durumun bildirildiği İl Emniyet Müdürlüğünce anne ile oğulun bulunması için kurulan özel ekip çalışmalarına başladı.

Çalışmalar sonucu, Cumhuriyet köyü yakınlarında yer alan sulama kanalı yanındaki kuyuda, biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu.

Olay yerinde çok sayıda jandarma ve polis ekibinin yanı sıra sağlık, AFAD ve itfaiye görevlisi sevk edildi. Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün'ün aralarında bulunduğu savcılar da olay yerine geldi.

Ekiplerin kuyudan çıkarma çalışmalarını sürdürdüğü 2 cesedin, kayıp Figen ve Mert Karadağ'a ait olabileceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kars'ta kuyuda biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu
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